Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/el-clasico-heyecani-barcelona-real-madrid-maci-saat-kacta-1109841762.html
El Clasico heyecanı: Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta?
El Clasico heyecanı: Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Barcelona ve Real Madrid, El Clasico’da Camp Nou’da karşı karşıya gelecek; mücadele saat 23.00’te başlayacak. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T20:50+0300
2026-10-25T22:00+0300
spor
barcelona
real madrid
s sport
thibaut courtois
arda güler
maç
maç yayını
tarihi maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100482242_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_33665f136e7a63df5a738941783b6b37.png
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ve Real Madrid, bu akşam El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Camp Nou'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.Ligde oynadığı 9 maçı kazanan Barcelona, Real Madrid'in 6 puan önünde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 mağlup eden Real Madrid'de Rodrygo, Raul Asencio ve Ferland Mendy'nin forma giyemeyeceği belirtilirken, Vinicius Junior da cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.Eflatun-beyazlılara bir kötü haber de kaleci Thibaut Courtois'dan geldi. Grip benzeri bir rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Belçikalı kalecinin yerine Andriy Lunin'in görev yapması bekleniyor.Real Madrid’de bu sezonki performansıyla eylül ayının oyuncusu seçilen milli futbolcu Arda Güler’in, Barcelona karşısındaki El Clasico’ya ilk 11’de başlaması tahmin ediliyor.Real Madrid'in Barcelona karşısındaki 11'iBarcelona'nın Real Madrid karşısındaki 11'i
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/arda-gulerin-gol-attigi-macta-real-madrid-sevillayi-4-1-yendi-1109653184.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100482242_0:0:1147:861_1920x0_80_0_0_679b9bb1858843cf602153cf63469419.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
barcelona, real madrid, s sport, thibaut courtois, arda güler, maç, maç yayını, tarihi maç
barcelona, real madrid, s sport, thibaut courtois, arda güler, maç, maç yayını, tarihi maç

El Clasico heyecanı: Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta?

20:50 25.10.2026 (güncellendi: 22:00 25.10.2026)
© AAArda Güler ile Yamal karşı karşıya: El Clasico, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? Ne zaman?
Arda Güler ile Yamal karşı karşıya: El Clasico, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? Ne zaman? - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© AA
Abone ol
Barcelona ve Real Madrid, El Clasico’da Camp Nou’da karşı karşıya gelecek; mücadele saat 23.00’te başlayacak.
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ve Real Madrid, bu akşam El Clasico'da karşı karşıya gelecek.
Camp Nou'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı 9 maçı kazanan Barcelona, Real Madrid'in 6 puan önünde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 mağlup eden Real Madrid'de Rodrygo, Raul Asencio ve Ferland Mendy'nin forma giyemeyeceği belirtilirken, Vinicius Junior da cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.
Eflatun-beyazlılara bir kötü haber de kaleci Thibaut Courtois'dan geldi. Grip benzeri bir rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Belçikalı kalecinin yerine Andriy Lunin'in görev yapması bekleniyor.
Real Madrid’de bu sezonki performansıyla eylül ayının oyuncusu seçilen milli futbolcu Arda Güler’in, Barcelona karşısındaki El Clasico’ya ilk 11’de başlaması tahmin ediliyor.

Real Madrid'in Barcelona karşısındaki 11'i

Kaleci: Andriy Lunin
Savunma: Bernardo, Huijsen, Konate, Cucurella
Orta saha: Tchouameni, Arda Güler
Hücumcu orta saha: Valverde, Bellingham, Diomande
Forvet: Mbappe

Barcelona'nın Real Madrid karşısındaki 11'i

Kaleci: Garcia
Savunma: Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo
Orta saha: Rodri, Pedri
Hücumcu orta saha: Yamal, Fermin Lopez, Gordon
Forvet: Rapinha
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2026
SPOR
Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 yendi
19 Ekim, 00:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала