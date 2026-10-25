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El Clasico heyecanı: Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta?
El Clasico heyecanı: Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Barcelona ve Real Madrid, El Clasico’da Camp Nou’da karşı karşıya gelecek; mücadele saat 23.00’te başlayacak. 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T20:50+0300
2026-10-25T20:50+0300
2026-10-25T22:00+0300
spor
barcelona
real madrid
s sport
thibaut courtois
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maç
maç yayını
tarihi maç
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İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ve Real Madrid, bu akşam El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Camp Nou'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.Ligde oynadığı 9 maçı kazanan Barcelona, Real Madrid'in 6 puan önünde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 mağlup eden Real Madrid'de Rodrygo, Raul Asencio ve Ferland Mendy'nin forma giyemeyeceği belirtilirken, Vinicius Junior da cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.Eflatun-beyazlılara bir kötü haber de kaleci Thibaut Courtois'dan geldi. Grip benzeri bir rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Belçikalı kalecinin yerine Andriy Lunin'in görev yapması bekleniyor.Real Madrid’de bu sezonki performansıyla eylül ayının oyuncusu seçilen milli futbolcu Arda Güler’in, Barcelona karşısındaki El Clasico’ya ilk 11’de başlaması tahmin ediliyor.Real Madrid'in Barcelona karşısındaki 11'iBarcelona'nın Real Madrid karşısındaki 11'i
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barcelona, real madrid, s sport, thibaut courtois, arda güler, maç, maç yayını, tarihi maç
barcelona, real madrid, s sport, thibaut courtois, arda güler, maç, maç yayını, tarihi maç
El Clasico heyecanı: Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta?
20:50 25.10.2026 (güncellendi: 22:00 25.10.2026)
Barcelona ve Real Madrid, El Clasico’da Camp Nou’da karşı karşıya gelecek; mücadele saat 23.00’te başlayacak.
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ve Real Madrid, bu akşam El Clasico'da karşı karşıya gelecek.
Camp Nou'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı 9 maçı kazanan Barcelona, Real Madrid'in 6 puan önünde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 mağlup eden Real Madrid'de Rodrygo, Raul Asencio ve Ferland Mendy'nin forma giyemeyeceği belirtilirken, Vinicius Junior da cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.
Eflatun-beyazlılara bir kötü haber de kaleci Thibaut Courtois'dan geldi. Grip benzeri bir rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Belçikalı kalecinin yerine Andriy Lunin'in görev yapması bekleniyor.
Real Madrid’de bu sezonki performansıyla eylül ayının oyuncusu seçilen milli futbolcu Arda Güler’in, Barcelona karşısındaki El Clasico’ya ilk 11’de başlaması tahmin ediliyor.
Real Madrid'in Barcelona karşısındaki 11'i
Savunma:
Bernardo, Huijsen, Konate, Cucurella
Orta saha:
Tchouameni, Arda Güler
Hücumcu orta saha:
Valverde, Bellingham, Diomande
Barcelona'nın Real Madrid karşısındaki 11'i
Savunma:
Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo
Hücumcu orta saha:
Yamal, Fermin Lopez, Gordon