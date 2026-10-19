https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/arda-gulerin-gol-attigi-macta-real-madrid-sevillayi-4-1-yendi-1109653184.html

Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 yendi

Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 yendi

Sputnik Türkiye

Milli futbolcu Arda Güler'in gol perdesini açtığı maçta Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. 19.10.2026, Sputnik Türkiye

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spor

arda güler

kylian mbappe

real madrid

sevilla

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İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in açılış golünü attığı maçta Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.LaLiga'nın 9. haftasında gerçekleşen mücadelede Real Madrid, konuk ettiği Sevilla karşısında 30. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran Arda Güler, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 21 yaşındaki milli futbolcu, bu golle LaLiga'da bu sezonki ikinci golüne imza atmış oldu. Fransız yıldız Kylian Mbappe, 36. dakikada farkı ikiye çıkardı ve Real Madrid ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Mbappe, ikinci yarıda da sahneye çıkarak 63. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı ve maçtaki ikinci golünü kaydetti.Sevilla, 80. dakikada Manuel Bueno'nun golüyle farkı ikiye indirmeyi başardı. Ancak Real Madrid bu gole hemen yanıt verdi ve 82. dakikada Yan Diomande'nin attığı golle skoru 4-1'e getirdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca başkent ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Real Madrid 21 puanla 3. sırada yer alırken, Sevilla ise 14 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada tamamladı. Ligin zirvesinde ise 27 puanla namağlup Barcelona bulunuyor.

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arda güler, kylian mbappe, real madrid, sevilla