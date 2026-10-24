https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/atmlerde-nakit-cekme-sorunu-haftada-bin-500u-askin-sikyet-1109820191.html
ATM'lerde nakit çekme sorunu: Haftada bin 500'ü aşkın şikâyet
ATM'lerde nakit çekme sorunu: Haftada bin 500'ü aşkın şikâyet
Sputnik Türkiye
Türkiye'de Temmuz 2026 itibarıyla 56 bin 814'e ulaşan ATM'lerde arıza, nakit yetersizliği ve para sıkışması nedeniyle haftada bin 500'ü aşkın şikâyet... 24.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-24T11:14+0300
2026-10-24T11:14+0300
2026-10-24T11:14+0300
ekonomi̇
atm
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Türkiye'de ATM sayısı Temmuz 2026 itibarıyla 56 bin 814'e yükselirken cihazlarda yaşanan arıza, nakit yetersizliği ve para sıkışması sorunları vatandaşların şikâyetlerine neden oluyor. Haftada 1.500'ü aşkın şikâyete konu olan aksaklıklar, özellikle maaş günlerinde ve alternatif ATM sayısının sınırlı olduğu yerleşimlerde nakde erişimi güçleştiriyor.ATM'lerde neden para bulunamıyor?Türkiye gazetesinin haberine göre, yüksek enflasyonla birlikte nakit çekim tutarlarının artması, ATM'lerin mevcut banknot kapasitesini zorluyor.Cihazların fiziksel para kapasitesi, artan nakit ihtiyacıyla aynı hızda yükselmediği için yüksek tutarlı işlemler sonrasında ATM'lerdeki para daha kısa sürede tükenebiliyor.Bankaların cihazlara daha sık nakit yüklemesi ise nakit taşıma, güvenlik, personel ve saha operasyonu maliyetlerini artırıyor.Nakit talebinin doğru hesaplanamaması durumunda bazı ATM'ler gün içerisinde hizmet veremez hâle gelebiliyor.Para hesaptan düşüyor ancak ATM nakit vermiyorVatandaşların karşılaştığı bir diğer sorun ise ATM'de para sıkışması.Donanımsal arızalar, banknotların fiziksel durumu ve para sayma mekanizmasındaki problemler, işlemlerin tamamlanmasını engelleyebiliyor.Özellikle para çekme işlemi sırasında hesabın borçlandırılmasına rağmen nakdin teslim edilmemesi veya ATM'ye yatırılan paranın hesaba geçmemesi, tüketici mağduriyetlerine yol açıyor.Tek ATM bulunan ilçelerde ulaşım masrafı da artıyorATM arızaları, alternatif cihazların sınırlı olduğu ilçe ve yerleşimlerde daha büyük sorun oluşturuyor.Tek ATM'nin hizmet dışı kalması veya nakdinin tükenmesi, vatandaşları başka bir noktaya gitmek zorunda bırakabiliyor.Bu durumdan özellikle emekliler, maaşını nakit olarak kullananlar ve ulaşım imkânı kısıtlı kişiler etkileniyor.Başka bir ATM'ye ulaşmak için yapılan yolculuklar, vatandaşlara hem zaman kaybı hem de ek ulaşım masrafı olarak yansıyor.ATM'de üç kez üst üste işlem yapılamaması şikâyet konusuAynı ATM'de üç kez üst üste para çekme işleminin gerçekleştirilememesi veya işlemin sonuçlandırılamaması, tekrarlayan hizmet aksaklığı olarak şikâyete konu olabiliyor.Tüketici dernekleri, ATM şikâyetlerinin düzenli takip edilmesini ve sürekli tekrarlanan sorunlarda vatandaşların mağduriyetini giderecek mekanizmaların işletilmesini talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/hayvan-barinaklarinda-kotu-muamele-denetimi-7-belediye-baskani-ve-74-gorevliye-sorusturma-izni-1109819724.html
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atm, para
ATM'lerde nakit çekme sorunu: Haftada bin 500'ü aşkın şikâyet
Türkiye'de Temmuz 2026 itibarıyla 56 bin 814'e ulaşan ATM'lerde arıza, nakit yetersizliği ve para sıkışması nedeniyle haftada bin 500'ü aşkın şikâyet yapılıyor.
Türkiye'de ATM sayısı Temmuz 2026 itibarıyla 56 bin 814'e yükselirken cihazlarda yaşanan arıza, nakit yetersizliği ve para sıkışması sorunları vatandaşların şikâyetlerine neden oluyor. Haftada 1.500'ü aşkın şikâyete konu olan aksaklıklar, özellikle maaş günlerinde ve alternatif ATM sayısının sınırlı olduğu yerleşimlerde nakde erişimi güçleştiriyor.
ATM'lerde neden para bulunamıyor?
Türkiye gazetesinin haberine göre, yüksek enflasyonla birlikte nakit çekim tutarlarının artması, ATM'lerin mevcut banknot kapasitesini zorluyor.
Cihazların fiziksel para kapasitesi, artan nakit ihtiyacıyla aynı hızda yükselmediği için yüksek tutarlı işlemler sonrasında ATM'lerdeki para daha kısa sürede tükenebiliyor.
Bankaların cihazlara daha sık nakit yüklemesi ise nakit taşıma, güvenlik, personel ve saha operasyonu maliyetlerini artırıyor.
Nakit talebinin doğru hesaplanamaması durumunda bazı ATM'ler gün içerisinde hizmet veremez hâle gelebiliyor.
Para hesaptan düşüyor ancak ATM nakit vermiyor
Vatandaşların karşılaştığı bir diğer sorun ise ATM'de para sıkışması.
Donanımsal arızalar, banknotların fiziksel durumu ve para sayma mekanizmasındaki problemler, işlemlerin tamamlanmasını engelleyebiliyor.
Özellikle para çekme işlemi sırasında hesabın borçlandırılmasına rağmen nakdin teslim edilmemesi veya ATM'ye yatırılan paranın hesaba geçmemesi, tüketici mağduriyetlerine yol açıyor.
Tek ATM bulunan ilçelerde ulaşım masrafı da artıyor
ATM arızaları, alternatif cihazların sınırlı olduğu ilçe ve yerleşimlerde daha büyük sorun oluşturuyor.
Tek ATM'nin hizmet dışı kalması veya nakdinin tükenmesi, vatandaşları başka bir noktaya gitmek zorunda bırakabiliyor.
Bu durumdan özellikle emekliler, maaşını nakit olarak kullananlar ve ulaşım imkânı kısıtlı kişiler etkileniyor.
Başka bir ATM'ye ulaşmak için yapılan yolculuklar, vatandaşlara hem zaman kaybı hem de ek ulaşım masrafı olarak yansıyor.
ATM'de üç kez üst üste işlem yapılamaması şikâyet konusu
Aynı ATM'de üç kez üst üste para çekme işleminin gerçekleştirilememesi veya işlemin sonuçlandırılamaması, tekrarlayan hizmet aksaklığı olarak şikâyete konu olabiliyor.
Tüketici dernekleri, ATM şikâyetlerinin düzenli takip edilmesini ve sürekli tekrarlanan sorunlarda vatandaşların mağduriyetini giderecek mekanizmaların işletilmesini talep ediyor.