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Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması: 'Benimle görüşmediler, Sergen’i aldılar, hayırlı olsun'
Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması: 'Benimle görüşmediler, Sergen’i aldılar, hayırlı olsun'
Sputnik Türkiye
Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesi sonrası kendisine yöneltilen soruyu cevapladı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
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spor
şenol güneş
sergen yalçın
a milli futbol takımı
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A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'nın yerine Sergen Yalçın'ın getirildiği açıklanmıştı.Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'daki bir lisede katıldığı etkinlikte kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.'Başarılı olmasını isteriz'Güneş, "A Milli Takım’da göreve Sergen Yalçın başladı. Öncesinde sizinle bir görüşme oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:İki dönem milli takımın başındaydıTeknik direktör Güneş 2000-2004 ve 2019-2021 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nın başındaydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/a-milli-takimda-sergen-yalcinin-yardimcilari-belli-oldu-1109775433.html
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şenol güneş, sergen yalçın, a milli futbol takımı
şenol güneş, sergen yalçın, a milli futbol takımı

Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması: 'Benimle görüşmediler, Sergen’i aldılar, hayırlı olsun'

15:29 23.10.2026 (güncellendi: 15:36 23.10.2026)
© AAŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AA
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Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesi sonrası kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.
A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'nın yerine Sergen Yalçın'ın getirildiği açıklanmıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'daki bir lisede katıldığı etkinlikte kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.

'Başarılı olmasını isteriz'

Güneş, "A Milli Takım’da göreve Sergen Yalçın başladı. Öncesinde sizinle bir görüşme oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Benimle görüşmediler. Sergen’i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz."

İki dönem milli takımın başındaydı

Teknik direktör Güneş 2000-2004 ve 2019-2021 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nın başındaydı.
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
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