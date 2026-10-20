https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/tff-merkez-hakem-kurulunun-baskanligina-anthony-taylor-getirildi-1109707353.html
TFF resmen duyurdu: Sergen Yalçın ve Anthony Taylor dönemi başlıyor
TFF resmen duyurdu: Sergen Yalçın ve Anthony Taylor dönemi başlıyor
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Sergen Yalçın, Merkez Hakem Kurulunun başkanlığına da Anthony Taylor getirildi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T16:48+0300
2026-10-20T16:48+0300
2026-10-20T17:21+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
mhk
merkez hakem kurulu (mhk)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantının ardından aldığı kararları duyurdu. Açıklamaya göre Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilirken Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Anthony Taylor atandı.Sergen Yalçın dönemi başlıyorTFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla Sergen Yalçın'ın A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiği belirtildi. Deneyimli teknik adamın milli takımın başına geçmesiyle birlikte yeni dönemin detayları merak konusu oldu.Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Yalçın, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u da çalıştırdı.MHK'da yeni başkan belli olduFederasyonun açıkladığı bir diğer önemli karar ise Merkez Hakem Kurulu'nda yapılan değişiklikler oldu. Halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor, MHK Başkanlığına getirildi.MHK üyeliklerine ise kadın hakemlerden sorumlu eğitimci Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek atandı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Anthony Taylor'ın getirildiğini duyurdu.Yönetim kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulunda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK başkanlığına halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir." denildi.Yayın ihalesine ilişkin süreç 30 Kasım'da sonuçlandırılacakYayın ihalesine ilişkin sürecin 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verildiği belirtilirken maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara yönelik uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.TFF Yönetim Kurulu'ndaki görevlendirmelerle ilgili de şu ifadeler kullanıldı:Milli takımda Sergen Yalçın dönemiTürkiye, 103 yıllık tarihinde oynadığı 658 maçta 26'sı Türk, 21'i yabancı olmak üzere toplam 47 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı. Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak. A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4'er Macar ve İtalyan, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.Rekorlar Fatih Terim'deA Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı.Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Terim yönetiminde milli takım 135 maça çıkarken, bunlardan biri hükmen olmak üzere 70'ini kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/gecici-olmasi-bekleniyordu-tffden-anthony-taylor-icin-karar-geldi-1109491512.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), mhk, merkez hakem kurulu (mhk)
türkiye futbol federasyonu (tff), mhk, merkez hakem kurulu (mhk)
TFF resmen duyurdu: Sergen Yalçın ve Anthony Taylor dönemi başlıyor
16:48 20.10.2026 (güncellendi: 17:21 20.10.2026)
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Sergen Yalçın, Merkez Hakem Kurulunun başkanlığına da Anthony Taylor getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantının ardından aldığı kararları duyurdu. Açıklamaya göre Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilirken Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Anthony Taylor atandı.
Sergen Yalçın dönemi başlıyor
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla Sergen Yalçın'ın A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiği belirtildi. Deneyimli teknik adamın milli takımın başına geçmesiyle birlikte yeni dönemin detayları merak konusu oldu.
Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Yalçın, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u da çalıştırdı.
MHK'da yeni başkan belli oldu
Federasyonun açıkladığı bir diğer önemli karar ise Merkez Hakem Kurulu'nda yapılan değişiklikler oldu. Halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor, MHK Başkanlığına getirildi.
MHK üyeliklerine ise kadın hakemlerden sorumlu eğitimci Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Anthony Taylor'ın getirildiğini duyurdu.
Yönetim kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulunda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK başkanlığına halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir." denildi.
Yayın ihalesine ilişkin süreç 30 Kasım'da sonuçlandırılacak
Yayın ihalesine ilişkin sürecin 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verildiği belirtilirken maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara yönelik uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
TFF Yönetim Kurulu'ndaki görevlendirmelerle ilgili de şu ifadeler kullanıldı:
"TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay'ın Süper Lig'den sorumlu; yönetim kurulu üyesi Cengiz Gökay'ın Ar-Ge, futbol altyapı ve gençlik projelerinden sorumlu; yönetim kurulu üyesi Hasan Surözü'nün iletişim ve pazarlamadan sorumlu; yönetim kurulu üyesi Fazlı Çilingir'in kulüp lisans ve mali işlerden sorumlu; yönetim kurulu üyesi Tahir Ediz Kıray'ın A Millî Takım'dan sorumlu; yönetim kurulu üyesi Metin Akyüz'ün 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerden sorumlu; yönetim kurulu üyesi Gürkan Uğur'un 1. Lig'den sorumlu; yönetim kurulu üyesi Muhammet Akçay'ın genç, kadın, plaj ve futsal millî takımlar sorumluluğu görevini üstlenmesine karar verilmiştir."
Milli takımda Sergen Yalçın dönemi
Türkiye, 103 yıllık tarihinde oynadığı 658 maçta 26'sı Türk, 21'i yabancı olmak üzere toplam 47 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı. Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak. A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4'er Macar ve İtalyan, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.
A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı.
Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.
Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Terim yönetiminde milli takım 135 maça çıkarken, bunlardan biri hükmen olmak üzere 70'ini kazandı.