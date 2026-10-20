https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/tff-merkez-hakem-kurulunun-baskanligina-anthony-taylor-getirildi-1109707353.html

TFF resmen duyurdu: Sergen Yalçın ve Anthony Taylor dönemi başlıyor

TFF resmen duyurdu: Sergen Yalçın ve Anthony Taylor dönemi başlıyor

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Sergen Yalçın, Merkez Hakem Kurulunun başkanlığına da Anthony Taylor getirildi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T16:48+0300

2026-10-20T16:48+0300

2026-10-20T17:21+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

mhk

merkez hakem kurulu (mhk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102783524_0:253:3071:1980_1920x0_80_0_0_0da4ea59e66fa7a33be2e5e450fa8443.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantının ardından aldığı kararları duyurdu. Açıklamaya göre Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilirken Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Anthony Taylor atandı.Sergen Yalçın dönemi başlıyorTFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla Sergen Yalçın'ın A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiği belirtildi. Deneyimli teknik adamın milli takımın başına geçmesiyle birlikte yeni dönemin detayları merak konusu oldu.Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Yalçın, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u da çalıştırdı.MHK'da yeni başkan belli olduFederasyonun açıkladığı bir diğer önemli karar ise Merkez Hakem Kurulu'nda yapılan değişiklikler oldu. Halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor, MHK Başkanlığına getirildi.MHK üyeliklerine ise kadın hakemlerden sorumlu eğitimci Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek atandı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Anthony Taylor'ın getirildiğini duyurdu.Yönetim kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulunda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK başkanlığına halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen Kadın Hakemlerden Sorumlu Eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir." denildi.Yayın ihalesine ilişkin süreç 30 Kasım'da sonuçlandırılacakYayın ihalesine ilişkin sürecin 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verildiği belirtilirken maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara yönelik uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.TFF Yönetim Kurulu'ndaki görevlendirmelerle ilgili de şu ifadeler kullanıldı:Milli takımda Sergen Yalçın dönemiTürkiye, 103 yıllık tarihinde oynadığı 658 maçta 26'sı Türk, 21'i yabancı olmak üzere toplam 47 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı. Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak. A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4'er Macar ve İtalyan, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.Rekorlar Fatih Terim'deA Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı.Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Terim yönetiminde milli takım 135 maça çıkarken, bunlardan biri hükmen olmak üzere 70'ini kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/gecici-olmasi-bekleniyordu-tffden-anthony-taylor-icin-karar-geldi-1109491512.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), mhk, merkez hakem kurulu (mhk)