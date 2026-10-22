Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/a-milli-takimda-sergen-yalcinin-yardimcilari-belli-oldu-1109775433.html
A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu
A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde görev alacak isimler belli oldu. TFF'nin açıklamasına göre, teknik kadroda Serhat Mert... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T17:20+0300
2026-10-22T17:20+0300
spor
a milli futbol takımı
sergen yalçın
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
futbol antrenörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104224/68/1042246815_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_376874332605f9ab6f26ca15fd555921.jpg
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın teknik kadrosunda yer alacak isimler açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yalçın'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat MertYardımcı Antrenör: Murat KaytazAtletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ile Emre GürbüzKaleci Antrenörü: Erol AyçiçekMaç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ile Okan AydınerYardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/tff-merkez-hakem-kurulunun-baskanligina-anthony-taylor-getirildi-1109707353.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104224/68/1042246815_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_619c998f6c207f19c7e2fbd17399b587.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
a milli futbol takımı, sergen yalçın, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
a milli futbol takımı, sergen yalçın, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü

A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu

17:20 22.10.2026
© AASergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© AA
Abone ol
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde görev alacak isimler belli oldu. TFF'nin açıklamasına göre, teknik kadroda Serhat Mert, Murat Kaytaz, Niyazi Eniseler, Emre Gürbüz, Erol Ayçiçek, Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner ve Muhammet Nuri Püren yer alacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın teknik kadrosunda yer alacak isimler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yalçın'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:
Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert
Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz
Atletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ile Emre Gürbüz
Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek
Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ile Okan Aydıner
Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
SPOR
TFF resmen duyurdu: Sergen Yalçın ve Anthony Taylor dönemi başlıyor
20 Ekim, 16:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала