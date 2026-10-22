https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/a-milli-takimda-sergen-yalcinin-yardimcilari-belli-oldu-1109775433.html

A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu

A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde görev alacak isimler belli oldu. TFF'nin açıklamasına göre, teknik kadroda Serhat Mert... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T17:20+0300

2026-10-22T17:20+0300

2026-10-22T17:20+0300

spor

a milli futbol takımı

sergen yalçın

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türkiye futbol federasyonu

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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın teknik kadrosunda yer alacak isimler açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yalçın'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat MertYardımcı Antrenör: Murat KaytazAtletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ile Emre GürbüzKaleci Antrenörü: Erol AyçiçekMaç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ile Okan AydınerYardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren

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