https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/a-milli-takimda-sergen-yalcinin-yardimcilari-belli-oldu-1109775433.html
A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu
A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde görev alacak isimler belli oldu. TFF'nin açıklamasına göre, teknik kadroda Serhat Mert... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T17:20+0300
2026-10-22T17:20+0300
2026-10-22T17:20+0300
spor
a milli futbol takımı
sergen yalçın
futbol
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türkiye futbol federasyonu
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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın teknik kadrosunda yer alacak isimler açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yalçın'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat MertYardımcı Antrenör: Murat KaytazAtletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ile Emre GürbüzKaleci Antrenörü: Erol AyçiçekMaç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ile Okan AydınerYardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren
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a milli futbol takımı, sergen yalçın, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
a milli futbol takımı, sergen yalçın, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde görev alacak isimler belli oldu. TFF'nin açıklamasına göre, teknik kadroda Serhat Mert, Murat Kaytaz, Niyazi Eniseler, Emre Gürbüz, Erol Ayçiçek, Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner ve Muhammet Nuri Püren yer alacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın teknik kadrosunda yer alacak isimler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yalçın'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:
Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert
Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz
Atletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ile Emre Gürbüz
Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek
Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ile Okan Aydıner
Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren