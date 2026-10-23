https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/nev-ikinci-kez-entube-edildi-menajeri-dua-istedi-1109788582.html
Nev ikinci kez entübe edildi: Menajeri dua istedi
Nev ikinci kez entübe edildi: Menajeri dua istedi
Sputnik Türkiye
Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev’den üzücü haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçı... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T09:43+0300
2026-10-23T09:43+0300
2026-10-23T09:43+0300
yaşam
nev
entübe
şarkıcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108676062_0:10:832:478_1920x0_80_0_0_a41cc857bd464b58c0edbeba656e87eb.jpg
Nev ikinci kez entübe edildi, menajerinden açıklama geldi.Nevzat Doğansoy, 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi sürecinde bir süre entübe edilen sanatçı, daha sonra yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya devam etmişti.Kan bağışı çağrısıNev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığını duyurdu. Nev’in yeniden entübe edildiğini açıklayan Ercan, yoğun kanama nedeniyle kan ihtiyacı olduğunu belirterek sevenlerinden destek istedi.Ercan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/entube-edilmisti-nevin-saglik-durumuyla-ilgili-yeni-aciklama--1108802106.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108676062_0:29:832:653_1920x0_80_0_0_2522d6aa7bb8afe2b3284ddfef5de76b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nev, entübe, şarkıcı
Nev ikinci kez entübe edildi: Menajeri dua istedi
Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev’den üzücü haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçı, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine ikinci kez entübe edildi. Menajeri İlker Ercan, Nev’in durumunun kritik olduğunu belirterek kan bağışı ve dua çağrısında bulundu.
Nev ikinci kez entübe edildi, menajerinden açıklama geldi.
Nevzat Doğansoy
, 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybının ardından
hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi sürecinde bir süre entübe
edilen sanatçı, daha sonra yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya devam etmişti.
Nev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığını duyurdu. Nev’in yeniden entübe edildiğini açıklayan Ercan, yoğun kanama nedeniyle kan ihtiyacı olduğunu belirterek sevenlerinden destek istedi.
Ercan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Merhaba dostlar dün gece Nev tekrar entübe edildi, durum çok kritik dualarınızı eksik etmeyin, yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz.”