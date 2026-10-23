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Nev ikinci kez entübe edildi: Menajeri dua istedi
Nev ikinci kez entübe edildi: Menajeri dua istedi
Sputnik Türkiye
Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev’den üzücü haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçı... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T09:43+0300
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yaşam
nev
entübe
şarkıcı
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Nev ikinci kez entübe edildi, menajerinden açıklama geldi.Nevzat Doğansoy, 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi sürecinde bir süre entübe edilen sanatçı, daha sonra yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya devam etmişti.Kan bağışı çağrısıNev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığını duyurdu. Nev’in yeniden entübe edildiğini açıklayan Ercan, yoğun kanama nedeniyle kan ihtiyacı olduğunu belirterek sevenlerinden destek istedi.Ercan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/entube-edilmisti-nevin-saglik-durumuyla-ilgili-yeni-aciklama--1108802106.html
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nev, entübe, şarkıcı
nev, entübe, şarkıcı

Nev ikinci kez entübe edildi: Menajeri dua istedi

09:43 23.10.2026
© Fotoğraf : Nev sosyal medyaŞarkıcı Nev
Şarkıcı Nev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Fotoğraf : Nev sosyal medya
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Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev’den üzücü haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçı, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine ikinci kez entübe edildi. Menajeri İlker Ercan, Nev’in durumunun kritik olduğunu belirterek kan bağışı ve dua çağrısında bulundu.
Nev ikinci kez entübe edildi, menajerinden açıklama geldi.
Nevzat Doğansoy, 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi sürecinde bir süre entübe edilen sanatçı, daha sonra yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya devam etmişti.

Kan bağışı çağrısı

Nev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığını duyurdu. Nev’in yeniden entübe edildiğini açıklayan Ercan, yoğun kanama nedeniyle kan ihtiyacı olduğunu belirterek sevenlerinden destek istedi.
Ercan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Merhaba dostlar dün gece Nev tekrar entübe edildi, durum çok kritik dualarınızı eksik etmeyin, yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz.”
Şarkıcı Nev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
YAŞAM
Entübe edilmişti: Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
16 Eylül, 10:58
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