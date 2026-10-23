https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/nev-ikinci-kez-entube-edildi-menajeri-dua-istedi-1109788582.html

Nev ikinci kez entübe edildi: Menajeri dua istedi

Nev ikinci kez entübe edildi: Menajeri dua istedi

Sputnik Türkiye

Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev’den üzücü haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçı... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T09:43+0300

2026-10-23T09:43+0300

2026-10-23T09:43+0300

yaşam

nev

entübe

şarkıcı

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Nev ikinci kez entübe edildi, menajerinden açıklama geldi.Nevzat Doğansoy, 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi sürecinde bir süre entübe edilen sanatçı, daha sonra yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya devam etmişti.Kan bağışı çağrısıNev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığını duyurdu. Nev’in yeniden entübe edildiğini açıklayan Ercan, yoğun kanama nedeniyle kan ihtiyacı olduğunu belirterek sevenlerinden destek istedi.Ercan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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nev, entübe, şarkıcı