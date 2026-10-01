https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/sarkici-nev-karaciger-nakli-bekliyor-entube-edilmisti-1109185666.html
Şarkıcı Nev, karaciğer nakli bekliyor: Entübe edilmişti
Şarkıcı Nev, karaciğer nakli bekliyor: Entübe edilmişti
Sputnik Türkiye
Bir süre önce rahatsızlanan ve hastanede tedavi altına alınan ünlü şarkıcı Nev'in karaciğer nakli için beklediği ortaya çıktı. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T10:44+0300
2026-10-01T10:44+0300
2026-10-01T10:45+0300
yaşam
nev
karaciğer nakli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080987412_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_1ab15f57a856e0da2ca2b048a491f321.jpg
Zor, Sen Gibi gibi şarkılarıyla sevilen ve Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü ismin karaciğer nakli beklediği ortaya çıktı. Yoğun bakımdan çıktı nakil için bekliyorRahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma kaldırılan 57 yaşındaki şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı. Habertürk'ün haberine göre 4 gün önce yoğun bakımdan çıkarılan şarkıcının karaciğer nakli beklediği öğrenildi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nev'in menajeri İlker Ercan, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/unlu-sarkici-nev-yogun-bakima-kaldirildi-1108676221.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080987412_0:0:473:354_1920x0_80_0_0_ce1e2efd383bb708291a915cc5d9bb0d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nev, karaciğer nakli
Şarkıcı Nev, karaciğer nakli bekliyor: Entübe edilmişti
10:44 01.10.2026 (güncellendi: 10:45 01.10.2026)
Bir süre önce rahatsızlanan ve hastanede tedavi altına alınan ünlü şarkıcı Nev'in karaciğer nakli için beklediği ortaya çıktı.
Zor, Sen Gibi gibi şarkılarıyla sevilen ve Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü ismin karaciğer nakli beklediği ortaya çıktı.
Yoğun bakımdan çıktı nakil için bekliyor
Rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma kaldırılan 57 yaşındaki şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı. Habertürk'ün haberine göre 4 gün önce yoğun bakımdan çıkarılan şarkıcının karaciğer nakli beklediği öğrenildi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nev'in menajeri İlker Ercan, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" dedi.