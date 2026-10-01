https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/sarkici-nev-karaciger-nakli-bekliyor-entube-edilmisti-1109185666.html

Şarkıcı Nev, karaciğer nakli bekliyor: Entübe edilmişti

Şarkıcı Nev, karaciğer nakli bekliyor: Entübe edilmişti

Sputnik Türkiye

Bir süre önce rahatsızlanan ve hastanede tedavi altına alınan ünlü şarkıcı Nev'in karaciğer nakli için beklediği ortaya çıktı. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T10:44+0300

2026-10-01T10:44+0300

2026-10-01T10:45+0300

yaşam

nev

karaciğer nakli

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Zor, Sen Gibi gibi şarkılarıyla sevilen ve Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü ismin karaciğer nakli beklediği ortaya çıktı. Yoğun bakımdan çıktı nakil için bekliyorRahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma kaldırılan 57 yaşındaki şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı. Habertürk'ün haberine göre 4 gün önce yoğun bakımdan çıkarılan şarkıcının karaciğer nakli beklediği öğrenildi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nev'in menajeri İlker Ercan, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/unlu-sarkici-nev-yogun-bakima-kaldirildi-1108676221.html

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nev, karaciğer nakli