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Şarkıcı Nev, karaciğer nakli bekliyor: Entübe edilmişti
Şarkıcı Nev, karaciğer nakli bekliyor: Entübe edilmişti
Sputnik Türkiye
Bir süre önce rahatsızlanan ve hastanede tedavi altına alınan ünlü şarkıcı Nev'in karaciğer nakli için beklediği ortaya çıktı. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T10:44+0300
2026-10-01T10:45+0300
yaşam
nev
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Zor, Sen Gibi gibi şarkılarıyla sevilen ve Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü ismin karaciğer nakli beklediği ortaya çıktı. Yoğun bakımdan çıktı nakil için bekliyorRahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma kaldırılan 57 yaşındaki şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı. Habertürk'ün haberine göre 4 gün önce yoğun bakımdan çıkarılan şarkıcının karaciğer nakli beklediği öğrenildi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nev'in menajeri İlker Ercan, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/unlu-sarkici-nev-yogun-bakima-kaldirildi-1108676221.html
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nev, karaciğer nakli
nev, karaciğer nakli

Şarkıcı Nev, karaciğer nakli bekliyor: Entübe edilmişti

10:44 01.10.2026 (güncellendi: 10:45 01.10.2026)
© İHAŞarkıcı Nev
Şarkıcı Nev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© İHA
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Bir süre önce rahatsızlanan ve hastanede tedavi altına alınan ünlü şarkıcı Nev'in karaciğer nakli için beklediği ortaya çıktı.
Zor, Sen Gibi gibi şarkılarıyla sevilen ve Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü ismin karaciğer nakli beklediği ortaya çıktı.

Yoğun bakımdan çıktı nakil için bekliyor

Rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma kaldırılan 57 yaşındaki şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı. Habertürk'ün haberine göre 4 gün önce yoğun bakımdan çıkarılan şarkıcının karaciğer nakli beklediği öğrenildi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nev'in menajeri İlker Ercan, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" dedi.
Şarkıcı Nev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
TÜRKİYE
Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı
10 Eylül, 22:27
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