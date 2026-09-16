https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/entube-edilmisti-nevin-saglik-durumuyla-ilgili-yeni-aciklama--1108802106.html

Entübe edilmişti: Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Entübe edilmişti: Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Sputnik Türkiye

Nev ismiyle tanınan ve entübe edildiği açıklanan ünlü şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Ünlü ismin solunum cihazından ayrıldığı ve... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T10:58+0300

2026-09-16T10:58+0300

2026-09-16T10:58+0300

yaşam

nev

entübe

çoklu organ yetmezliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108676062_0:10:832:478_1920x0_80_0_0_a41cc857bd464b58c0edbeba656e87eb.jpg

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilen ünlü şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamayı menajeri yaptı. Şarkıcının menajeri İlker Ercan, "Solunum cihazından ayrıldı. Doktorlarından aldığım bilgiye göre iyileşme eğiliminde. İki gün sonra yoğun bakımdan normal odaya çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Entübe edilmiştiNev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy'un çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklanmıştı. Nev'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti"Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan, doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır." denilmişti. Menajeri duyurduHaydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcının menajeri İlker Ercan, "Solunum cihazından ayrıldı. Doktorlarından aldığım bilgiye göre iyileşme eğiliminde. İki gün sonra yoğun bakımdan normal odaya çıkmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/unlu-sarkici-nev-yogun-bakima-kaldirildi-1108676221.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nev, entübe, çoklu organ yetmezliği