https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kadikoy-belediye-baskani-mesut-kosedagi-yeni-partiye-katildi-1109787691.html

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı Yeni Parti'ye katıldı

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı Yeni Parti'ye katıldı

Sputnik Türkiye

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T09:18+0300

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poli̇ti̇ka

mesut kösedağı

chp

kadıköy

yeni parti

i̇stanbul

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Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurmasıyla beraber belediye başkanlarının da geçişi sürüyor. Son olarak Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu.Geçen ay 23 yıldır mensubu olduğu CHP tarafından kesin ihraç sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade eden Kösedağı, bir ay boyunca vatandaşlarla konuştuğunu aktardı."Bu bir aylık süre zarfından sonra artık sizlerle beraber bir karar verdim." ifadesini kullanan Kösedağı, "Bundan sonraki siyaset yolculuğuma Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti safhalarına katıldığımı sizlere bildirmek isterim." dedi.30 meclis üyesi de geçtiKösedağı, 36 meclis üyesinin 30'uyla beraber parti değiştirdiklerini dile getirdi."CHP'nin kalesi" olarak nitelenen ilçelerden biri olan Kadıköy'de yaşanan gelişme, İstanbul'da ilk kez bir ilçe belediyesinin Yeni Parti'ye geçmesi nedeniyle ayrıca dikkati çekti.Kesin ihraç talebiCHP, 30 Eylül'de gerçekleştirdiği MYK toplantısının ardından İstanbul'da Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer, Antalya'da ise Konyaaltı ve Alanya belediye başkanları hakkında ihraç kararı vermişti.İhraç kararı, belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde Yeni Parti kongresine katılması gerekçesiyle verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/ak-partiye-bir-buyuksehir-belediye-baskani-daha-katilacak-canli-yayinda-acikladi-1109440512.html

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