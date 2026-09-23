Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/adalar-belediyesi-ak-partiye-gecti-1108961033.html
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
Sputnik Türkiye
Adalar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçimde, AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz Adalar Belediyesi Başkanvekili olarak seçildi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T11:32+0300
2026-09-23T11:40+0300
türki̇ye
ak parti
adalar belediyesi
seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/15/1108901553_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_a0c5d6ba536e12dfae4e686723bedf6b.jpg
Adalar Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekili seçimi sonuçlandı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın yerine başkanvekili seçilen Medine Pamuk’un istifasının ardından gerçekleştirilen oylamada, AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz, Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi.Ali Ercan Akpolat 23 Haziran’da tutuklandıAdalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddialarıyla 23 Haziran’da tutuklandı.Akpolat, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.Medine Pamuk başkanvekili seçilmiştiAkpolat’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Adalar Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere 27 Haziran’da toplandı. Yapılan seçimde Medine Pamuk, başkanvekili seçildi.Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül’de görevinden istifa etti.İlk seçimde salt çoğunluk sağlanamadıMedine Pamuk’un istifasının ardından İstanbul Valiliği, yeni başkanvekili seçiminin 21 Eylül saat 09.00’da yapılacağını duyurdu.Önceki gün gerçekleştirilen başkan vekili seçimine CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı.Kemal Türkyılmaz başkan vekili seçildiAdalar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen yeni seçimde AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz, Adalar Belediyesi Başkanvekili olarak seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/icisleri-bakani-ciftci-tehlike-okula-gelmeden-tedbir-alacagiz-1108960831.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/15/1108901553_201:0:1400:899_1920x0_80_0_0_c49519bc175bea51eec289db25d28e28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak parti, adalar belediyesi, seçim
ak parti, adalar belediyesi, seçim

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

11:32 23.09.2026 (güncellendi: 11:40 23.09.2026)
© AA / Adalar BelediyesiAdalar Belediye Başkanvekili seçimi ertelendi
Adalar Belediye Başkanvekili seçimi ertelendi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA / Adalar Belediyesi
Abone ol
Adalar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçimde, AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz Adalar Belediyesi Başkanvekili olarak seçildi.
Adalar Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekili seçimi sonuçlandı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın yerine başkanvekili seçilen Medine Pamuk’un istifasının ardından gerçekleştirilen oylamada, AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz, Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Ali Ercan Akpolat 23 Haziran’da tutuklandı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddialarıyla 23 Haziran’da tutuklandı.
Akpolat, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Medine Pamuk başkanvekili seçilmişti

Akpolat’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Adalar Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere 27 Haziran’da toplandı. Yapılan seçimde Medine Pamuk, başkanvekili seçildi.
Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül’de görevinden istifa etti.

İlk seçimde salt çoğunluk sağlanamadı

Medine Pamuk’un istifasının ardından İstanbul Valiliği, yeni başkanvekili seçiminin 21 Eylül saat 09.00’da yapılacağını duyurdu.
Önceki gün gerçekleştirilen başkan vekili seçimine CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı.

Kemal Türkyılmaz başkan vekili seçildi

Adalar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen yeni seçimde AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz, Adalar Belediyesi Başkanvekili olarak seçildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
TÜRKİYE
İçişleri Bakanı Çiftçi: Tehlike okula gelmeden tedbir alacağız
11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала