https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/adalar-belediyesi-ak-partiye-gecti-1108961033.html

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

Sputnik Türkiye

Adalar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçimde, AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz Adalar Belediyesi Başkanvekili olarak seçildi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T11:32+0300

2026-09-23T11:32+0300

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Adalar Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekili seçimi sonuçlandı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın yerine başkanvekili seçilen Medine Pamuk’un istifasının ardından gerçekleştirilen oylamada, AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz, Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi.Ali Ercan Akpolat 23 Haziran’da tutuklandıAdalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddialarıyla 23 Haziran’da tutuklandı.Akpolat, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.Medine Pamuk başkanvekili seçilmiştiAkpolat’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Adalar Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere 27 Haziran’da toplandı. Yapılan seçimde Medine Pamuk, başkanvekili seçildi.Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül’de görevinden istifa etti.İlk seçimde salt çoğunluk sağlanamadıMedine Pamuk’un istifasının ardından İstanbul Valiliği, yeni başkanvekili seçiminin 21 Eylül saat 09.00’da yapılacağını duyurdu.Önceki gün gerçekleştirilen başkan vekili seçimine CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı.Kemal Türkyılmaz başkan vekili seçildiAdalar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen yeni seçimde AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz, Adalar Belediyesi Başkanvekili olarak seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/icisleri-bakani-ciftci-tehlike-okula-gelmeden-tedbir-alacagiz-1108960831.html

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