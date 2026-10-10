https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/ak-partiye-bir-buyuksehir-belediye-baskani-daha-katilacak-canli-yayinda-acikladi-1109440512.html

AK Parti'ye bir büyükşehir belediye başkanı daha katılacak: Canlı yayında açıkladı

AK Parti'ye bir büyükşehir belediye başkanı daha katılacak: Canlı yayında açıkladı

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, bir büyükşehir belediye başkanının daha partilerine katılacağını açıkladı. İsim vermeyen Yalçın, katılımın... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T12:24+0300

2026-10-10T12:24+0300

2026-10-10T12:24+0300

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, bir büyükşehir belediye başkanının daha AK Parti'ye katılacağını duyurdu. CNN Türk canlı yayınında konuşan Yalçın, söz konusu belediye başkanının ismini açıklamazken katılımın kısa süre içinde gerçekleşeceğini belirtti.Açıklama, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından geldi. Yeni katılacak büyükşehir belediye başkanının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.Hasan Basri Yalçın: Sırada bir büyükşehir varCNN Türk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hasan Basri Yalçın, AK Parti'ye yeni belediye başkanlarının katılabileceğine ilişkin açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'ye katılmak isteyenlere kapılarının açık olduğu yönündeki sözlerini hatırlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:"İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz."Yalçın'ın açıklamasında hangi büyükşehir belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına ilişkin bir isim veya kesin tarih paylaşılmadı.Açıklama Cemil Tugay'ın katılımının ardından geldiYalçın'ın sözleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın üç gün önce AK Parti'ye katılmasının ardından gündeme geldi.Aktarılan bilgilere göre Tugay'ın katılımıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ilk kez AK Parti'ye geçmiş oldu.Tugay'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.Cemil Tugay: Gönüller yapmaya geldimAK Parti'ye katılım töreninde konuşan Cemil Tugay, siyasi tercihine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.Tugay, "Bir büyüğümüz dedi ki ‘Milletimize en büyük hediye siyasettir.’ En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım." ifadelerini kullandıktan sonra 7,5 yıldır belediye başkanı olduğunu vurgulamıştı.Konuşmasının devamında şu değerlendirmeleri yapmıştı:"- Tam burada şunu söylemek isterim; her İzmirli bilir ki, Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün...İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye için, kutuplaşmadan kurtulmuş bir millet için aranıza geldim. Gönüller yapmaya geldim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/atasehir-belediyesi-ak-partiye-gecti-1109439768.html

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ak parti, belediye, hasan basri yalçın, cnn türk, cemil tugay