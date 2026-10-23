https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/iki-kardes-ayni-gun-sagligina-kavustu-kalplerindeki-13-milimetrelik-delik-kapatildi--1109800270.html

İki kardeş aynı gün sağlığına kavuştu: Kalplerindeki 13 milimetrelik delik kapatıldı

İki kardeş aynı gün sağlığına kavuştu: Kalplerindeki 13 milimetrelik delik kapatıldı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te kalplerinde aynı büyüklükte delik bulunan 12 ve 6 yaşındaki iki kardeş aynı gün gerçekleştirilen işlemlerle açık ameliyata gerek kalmadan tedavi... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T13:55+0300

2026-10-23T13:55+0300

2026-10-23T13:56+0300

sağlik

gaziantep

kalp hastalıkları

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Gaziantep'te kalplerinde 13 milimetrelik delik bulunan 12 yaşındaki Yusuf Tuna ve 6 yaşındaki kardeşi Asen Havvanur Şahin, aynı gün gerçekleştirilen işlemlerle açık ameliyata gerek kalmadan tedavi edildi. Sağlıklarına kavuşan iki kardeş taburcu edildi. Doktorların dikkati ortaya çıkardıGaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniğine rutin kontrol amacıyla yönlendirilen Yusuf Tuna Şahin'in kalbinde, Atriyal Septal Defekt (ASD) olarak adlandırılan delik tespit edildi.Doğuştan kalp hastalıklarının ailesel yatkınlık gösterebilmesi nedeniyle kontrole çağrılan 6 yaşındaki kız kardeşi Asen Havvanur'un kalbinde de aynı büyüklükte delik bulunduğu belirlendi. İki kardeşin kalbindeki delikler, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Münevver Tuğba Temel tarafından aynı gün gerçekleştirilen anjiyo işlemleri sırasında 13 milimetrelik kapatma cihazlarıyla kapatıldı. Açık kalp ameliyatına gerek kalmadan tedavi edilen kardeşler, işlemlerin ardından sağlık durumlarının iyi olması üzerine ertesi gün taburcu edildi.Kardeşlerden birinde kalp hastalığı varsa diğerleri de mutlaka taranmalı uyarısıDoç. Dr. Münevver Tuğba Temel, Yusuf'un rutin kontrol sırasında yapılan tetkiklerinde ASD tespit edildiğini anlatan Temel, şöyle konuştu:"Her bin canlı doğumda bir kişide görülen, yani binde bir olasılıkla ortaya çıkan bir kalp deliğinden bahsediyoruz. Hastamız Yusuf, bize rutin kontrol amacıyla gönderildi. Yapılan tetkiklerinde ASD dediğimiz kalp deliğini tespit ettik. Bu süreçte kardeşini de kontrole çağırdık. İşlemden tam bir gün önce, 6 yaşındaki kız kardeşi Asen'de de aynı kalp deliğinin bulunduğunu fark ettik. Üstelik her iki kardeşteki kalp deliği aynı boyuttaydı."Kardeşlerin aynı gün anjiyoya alındığını ve kalplerindeki deliklerin kapalı yöntemle kapatıldığını belirten Temel, her iki çocuğun da sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.Doğuştan kalp hastalıklarında aile taramasının önemine dikkati çeken Temel, şunları kaydetti:"Doğumsal kalp hastalıkları ailesel yatkınlık gösteriyor. Bunlar sonradan edinilen hastalıklar değil. Ailede doğuştan kalp hastalığı bulunan bir birey varsa çocuğun kalp hastalığına sahip olma olasılığı toplumdaki genel riske göre üç kat daha fazla. Kardeşlerden birinde kalp hastalığı tespit edildiğinde mutlaka diğer kardeşlerin de taranması gerekiyor."

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gaziantep, kalp hastalıkları