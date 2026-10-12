https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/kalp-krizi-gecirmisti-kontrole-giden-cem-yilmaz-son-durumunu-paylasti--1109476522.html

Kalp krizi geçirmişti: Kontrole giden Cem Yılmaz son durumunu paylaştı

Kalp krizi geçirmişti: Kontrole giden Cem Yılmaz son durumunu paylaştı

Sputnik Türkiye

Kalp krizi sonrası anjiyosunun yapıldığı ÇOMÜ'ye gelen ünlü oyuncu Cem Yılmaz kontrollerini oldu. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, biraz daha... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T16:02+0300

2026-10-12T16:02+0300

2026-10-12T16:02+0300

yaşam

cem yılmaz

çanakkale

kalp hastalıkları

kalp krizi

anjiyo

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Çanakkale'de evinde kalp krizi geçiren ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo olan ünlü oyuncu Cem Yılmaz, kontrol için hastaneye geldi. Yılmaz, Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (kalp kasının yeterince kanlanıp kanlanmadığını ölçen, nükleer tıp alanında kullanılan cerrahisiz görüntüleme testi) çektirdi. 'Sigarayı bıraktım, ilaçlarımı düzenli alıyorum, egzersizimi yapıyorum." diyen Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.40 gün önce ambulansla gelmiştiYılmaz, hastanedeki işleminin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 gün önce ÇOMÜ Hastanesi'ne ambulansla geldiğini hatırlattı.Herkesin endişelendiği bir kalp krizi geçirdiğini belirten Yılmaz, "Bugün de 40'ıncı günde kontrol için geldim. Yani kalbin durumu ne diye bakmaya geldik. Durumum iyi Allah'a şükür. Zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Sigarayı bıraktım, ilaçlarımı düzenli alıyorum, egzersizimi yapıyorum." diye konuştu.Yılmaz, İstanbul'da da peyderpey dışarı çıktığı zaman bazı kişilerin kendisine, "Yeter, artık senin şu sağlık problemlerinden. Benim amcamın oğlu açık kalp ameliyatı oldu. Geçen hafta yürüyordu. Seninki amma uzun sürdü." dediğini ifade eden Yılmaz, "Ben kurallara uymaya çalışıyorum. Öyle bir serserilik yapmıyorum. Onun için birazcık zamana ihtiyacım var. İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel takvime denk geldi. Tam film bitti, bununla uğraştık." dedi.Hastaneye teşekkür etti, 'elimden geleni yapmaya çalışacağım' dediCem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi'nin kendisi için önemine değinerek, "Hastanemiz artık benim hem maddi hem manevi hastanem oldu. Üniversitemize inşallah ne faydam dokunursa elimden geleni yapmaya çalışacağım. Böyle çocuksu bir vaat değil yani ama dişe dokunur bir faydam dokunursa her zaman hizmetinizdeyim." ifadesini kullandı.Sağlık durumunu doktoru anlattıÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta da Yılmaz'ın 29 Ağustos'ta ÇOMÜ Hastanesi'ne hızlıca transfer edilmesinin ardından Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibince anjiyosunun yapıldığını ve stent takıldığını anımsattı. Bugün de kalbin beslenmesinde diğer damarlar açısından herhangi bir şeye ihtiyaç olup olmadığını anlamak için Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi'nin yapıldığını belirten Usta, şunları kaydetti:"Kendisine iki aşamalı testimizi yaptık. Kalp krizi geçirmediği diğer damarların kalbini iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir kalp sintigrafisi sonucuyla karşılaştık. Görüntüleri değerlendirdik. Bundan sonrasında kendisinin takibine devam edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/hastaneden-taburcu-edilen-unlu-komedyen-cem-yilmaz-ailesiyle-bir-araya-geldi--1108406869.html

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cem yılmaz, çanakkale, kalp hastalıkları, kalp krizi, anjiyo