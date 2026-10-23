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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/galatasaraydan-22-0lik-galibiyet-1109807723.html
Galatasaray'dan 22-0'lık galibiyet
Galatasaray'dan 22-0'lık galibiyet
Sputnik Türkiye
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Şile Bilgidoğa'yı 22-0 mağlup etti. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T17:31+0300
2026-10-23T17:31+0300
spor
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Galatasaray, sahasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 22-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu skorla ligde ikinci sırada yer aldı.Beşiktaş ise deplasmanda Bakırköy Kadın Futbol'u 5-2 mağlup etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1109766152.html
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beşiktaş, galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Galatasaray'dan 22-0'lık galibiyet

17:31 23.10.2026
© Fotoğraf : Galatasaray Kadın Futbol Takımı Galatasaray Kadın Futbol Takımı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Fotoğraf : Galatasaray Kadın Futbol Takımı
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Şile Bilgidoğa'yı 22-0 mağlup etti.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla başladı.
Galatasaray, sahasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 22-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, bu skorla ligde ikinci sırada yer aldı.
Beşiktaş ise deplasmanda Bakırköy Kadın Futbol'u 5-2 mağlup etti.
Atilla Karaoğlan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Dün, 13:22
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