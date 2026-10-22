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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1109766152.html
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T13:22+0300
2026-10-22T13:41+0300
spor
atilla karaoğlan
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
merkez hakem kurulu (mhk)
ali şansalan
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:Yarın:20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan24 Ekim Cumartesi:13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam25 Ekim Pazar:16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen26 Ekim Pazartesi:19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
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atilla karaoğlan, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), ali şansalan
atilla karaoğlan, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), ali şansalan

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

13:22 22.10.2026 (güncellendi: 13:41 22.10.2026)
© AA Atilla Karaoğlan
Atilla Karaoğlan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© AA
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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu
16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan
19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam
25 Ekim Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
SPOR
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
15 Ekim, 14:17
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