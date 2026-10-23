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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kozay... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T20:51+0300
2026-10-23T21:03+0300
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, belediye ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları AŞ bünyesinde gerçekleştirilen ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı kullanıldığı ve eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, Kozay'ın tutuklanmasının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/cukurova-belediyesi-sorusturmasinda-34-tutuklama-karari-1109783730.html
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adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, çukurova, çukurova belediyesi
adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, çukurova, çukurova belediyesi

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı

20:51 23.10.2026 (güncellendi: 21:03 23.10.2026)
© AA / Bekir Ömer Fansa Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay
 Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AA / Bekir Ömer Fansa
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kozay hakkında, belediyedeki ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu kaynaklarının hukuka aykırı kullanıldığı iddialarıyla soruşturma yürütülüyor.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, belediye ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları AŞ bünyesinde gerçekleştirilen ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı kullanıldığı ve eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Kozay'ın tutuklanmasının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
POLİTİKA
Çukurova Belediyesi soruşturmasında 34 tutuklama kararı
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