https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/cukurova-belediye-baskani-emrah-kozay-gorevden-uzaklastirildi-1109812443.html

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kozay... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, belediye ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları AŞ bünyesinde gerçekleştirilen ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı kullanıldığı ve eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, Kozay'ın tutuklanmasının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/cukurova-belediyesi-sorusturmasinda-34-tutuklama-karari-1109783730.html

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adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, çukurova, çukurova belediyesi