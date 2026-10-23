https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/cukurova-belediyesi-sorusturmasinda-34-tutuklama-karari-1109783730.html

Çukurova Belediyesi soruşturmasında 34 tutuklama kararı

Çukurova Belediyesi soruşturmasında 34 tutuklama kararı

Sputnik Türkiye

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 34 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T07:05+0300

2026-10-23T07:05+0300

2026-10-23T07:05+0300

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çukurova belediyesi

adana cumhuriyet başsavcılığı

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve eski Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklandı.19 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, iki belediye başkanı ve 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 34 kişinin tutuklanmasına karar verdi.Aralarında bir belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Çukurova Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları neler?Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyede gerçekleştirilen ihaleler, doğrudan temin işlemleri ve belediyeye bağlı şirketler üzerinden yapılan alımlara ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesinde düzenlenen istisna hükmünün usulsüz biçimde kullanıldığı öne sürüldü.Ayrıca belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye çalışanlarına fiilen işe gitmedikleri halde maaş ödendiği iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.Üç yıllık ihale dosyaları mercek altına alındıSoruşturma kapsamında gelen ihbarların ardından belediyenin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin belgeleri incelemeye alındı.Üç kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltildi:Soruşturma dosyasında yer alan iddiaların yargılama sürecinde değerlendirilmesi bekleniyor.51 şüpheli hakkında operasyon kararıAdana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 19 Ekim'de 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.İlk aşamada, mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay, eski Belediye Başkanı Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.Aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49'a yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturmada ileri sürülen suçlamalara ilişkin henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/alihan-kuris-suc-orgutu-sorusturmasi-19-kisi-tutuklandi-1109781486.html

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soner çetin, emrah kozay, adana, çukurova belediyesi, adana cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, haberler