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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/borsa-istanbul-11-bin-puanin-altina-geriledi-1109802205.html
Borsa İstanbul 11 bin puanın altına geriledi
Borsa İstanbul 11 bin puanın altına geriledi
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,62 değer kaybederek 10.926,54 puana geriledi. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T15:11+0300
2026-10-23T15:11+0300
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Borsa günün ilk yarısında geriledi.11 binin altını gördüGünün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 293,83 puan ve yüzde 2,62 azalışla 10.926,54 puana indi.Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,51, holding endeksi yüzde 2,51 değer kaybetti.Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren ise yüzde 6,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yükselme eğilimindeki jeopolitik tansiyon ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişelerin oluşturduğu satış baskısıyla negatif seyrediyor.Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/doviz-mi-altin-mi-borsa-mi-hangi-finansal-veriler-nasil-takip-edilmeli-ekonomi-gazetecisi-gokcen-1109203876.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/altin-2-ayin-en-sert-kirilmasini-bu-sabah-yasadi-dusus-surecek-mi-1109786650.html
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borsa, borsa i̇stanbul, piyasa
borsa, borsa i̇stanbul, piyasa

Borsa İstanbul 11 bin puanın altına geriledi

15:11 23.10.2026
© AA / Dilara İrem SancarBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AA / Dilara İrem Sancar
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,62 değer kaybederek 10.926,54 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi.

11 binin altını gördü

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 293,83 puan ve yüzde 2,62 azalışla 10.926,54 puana indi.
Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,51, holding endeksi yüzde 2,51 değer kaybetti.
Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren ise yüzde 6,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
ekonomi gazetecisi Gökçen Tuncer - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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Döviz mi, altın mı, borsa mı? Hangi finansal veriler, nasıl takip edilmeli, ekonomi gazetecisi Gökçen Tuncer açıkladı
2 Ekim, 10:43
Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yükselme eğilimindeki jeopolitik tansiyon ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişelerin oluşturduğu satış baskısıyla negatif seyrediyor.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
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