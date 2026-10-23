https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/altin-2-ayin-en-sert-kirilmasini-bu-sabah-yasadi-dusus-surecek-mi-1109786650.html

Altın, 2 ayın en sert kırılmasını bu sabah yaşadı: Düşüş sürecek mi?

Altın, 2 ayın en sert kırılmasını bu sabah yaşadı: Düşüş sürecek mi?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, 23 Ekim 2026 Cuma günü satış baskısıyla geriledi. Ons altın, gün içinde 3.987 doları görerek 4 bin dolar sınırının altına inerken Fransız... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T08:27+0300

2026-10-23T08:27+0300

2026-10-23T08:27+0300

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Altın piyasasında haftanın son işlem gününde satış baskısı dikkat çekti. 23 Ekim 2026 Cuma günü ons altın, gün içerisinde 3.987 dolara kadar gerileyerek psikolojik açıdan önemli görülen 4 bin dolar eşiğinin altına indi. Böylece altın fiyatlarında son iki ayın en düşük seviyeleri gündeme geldi.Gün içindeki düşüşün ardından sınırlı tepki alımlarıyla 4.017 dolar civarında dengelenen ons altın, yeniden aşağı yönlü hareket etti. Paylaşılan son fiyat tablosunda ons altın 4.012,44 dolar seviyesinde yer aldı.Piyasalarda gözler, hem ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28 Ekim'deki faiz kararına hem de Fransız bankası Société Générale'in işaret ettiği teknik destek seviyelerine çevrildi. Bankanın analizine göre kritik fiyat aralıklarının aşağı yönlü kırılması, altında satış baskısının derinleşmesi riskini artırabilir.Altın neden düşüyor? Petrol ve ABD enflasyonu etkisiAltın fiyatlarındaki gerilemede, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin enerji piyasaları üzerindeki etkisi de tartışılıyor.Bölgede devam eden gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi, ABD'de enflasyonun yeniden güçlenebileceği yönündeki endişeleri artırıyor. Bu durum, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini destekleyebiliyor.Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarına karşı dezavantaj yaşayabiliyor. Bununla birlikte jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması da mümkün olduğundan, fiyat hareketleri birden fazla faktörün etkisiyle şekilleniyor.Fransız bankasından altın için 3.830 dolar uyarısıFransız bankası Société Générale'in teknik değerlendirmesinde, ons altında 4.065 dolar seviyesi önemli bir eşik olarak öne çıktı.Fiyatın bu seviyenin altına gerilemesinin ardından bankanın işaret ettiği 3.960–3.940 dolar destek bandı yakından izleniyor. Analize göre söz konusu bölgenin korunamaması durumunda düşüş hareketi 3.830 dolara kadar genişleyebilir.Ancak 3.830 dolar seviyesi kesinleşmiş bir fiyat hedefi değil, belirli teknik desteklerin kırılması koşuluna bağlı aşağı yönlü bir risk senaryosu olarak değerlendiriliyor.Fed faiz kararı altının yönünü değiştirebilir mi?Altın yatırımcılarının odağındaki bir diğer gelişme, 28 Ekim Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı.Paylaşılan piyasa değerlendirmesinde, Fed'in politika faizini sabit tutacağı beklentisi öne çıkarken yılın son toplantısına ilişkin faiz görünümü de takip ediliyor.Fed'in faiz patikasına ilişkin vereceği mesajlar, doların değeri, ABD tahvil getirileri ve altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Özellikle enflasyonla mücadele konusunda daha sıkı para politikası sinyalleri verilmesi, değerli metal üzerindeki baskıyı artırabilir.Ons altında kritik destek ve direnç seviyeleriTeknik analizde, ons altının yeniden yükseliş ivmesi kazanabilmesi için 4.055–4.065 dolar aralığına dönmesi ve bu bölgede tutunması önemli görülüyor.Olası tepki alımlarında ise 4.150 dolar ile 4.200–4.225 dolar aralığı yukarı yönlü direnç bölgeleri olarak izleniyor.Aşağı yönlü hareketin devamında 3.960–3.940 dolar bandı ilk önemli destek alanlarından biri olarak öne çıkarken, bu bölgenin kaybedilmesi halinde 3.830 dolar senaryosu gündemde kalabilir.23 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL?Ons altındaki düşüş, Türkiye'deki altın fiyatlarına da yansıyor. Ancak iç piyasada dolar/TL kuru, gram altının yönünü belirleyen bir diğer önemli unsur olmaya devam ediyor.Gram altın fiyatları neden ons altınla aynı oranda düşmüyor?Türkiye'de gram altın fiyatı, uluslararası piyasalardaki ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kuruna da bağlı olarak değişiyor.Bu nedenle ons altında yaşanan bir düşüş, dolar kurundaki yükselişle kısmen dengelenebiliyor. Tersi durumda ise hem ons altındaki gerileme hem de döviz kurundaki düşüş, gram altın fiyatında daha belirgin bir kayba yol açabiliyor.Piyasalarda önümüzdeki günlerde Fed faiz kararı, ABD enflasyon beklentileri, petrol fiyatları ve teknik destek seviyeleri altının kısa vadeli yönü açısından izlenen başlıca göstergeler olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/merkez-bankasi-faizi-indirdi-1109757028.html

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