https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/50-yillik-sirket-konkordato-ilan-etti-hisselerinde-sert-dusus-yasandi--1109702777.html
50 yıllık şirket konkordato ilan etti: Hisselerinde sert düşüş yaşandı
50 yıllık şirket konkordato ilan etti: Hisselerinde sert düşüş yaşandı
Sputnik Türkiye
Kamu projeleriyle dikkat çeken 50 yıllık Ral Yatırım Holding konkortado sürecine girdi. Mahkemenin geçici mühlet verdiği şirketin hisselerinde sert düşüş... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T15:19+0300
2026-10-20T15:19+0300
2026-10-20T15:19+0300
ekonomi̇
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
borsa i̇stanbul
konkordato
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Türkiye'de 50 yıl önce kurulan Ral Yatırım Holding mali yapısını korumak için konkordato sürecine girdi. Borsada işlem gören şirketin hisselerinde düşüş yaşandı. Şirket yönetimi, mahkemenin verdiği geçici mühlet kararının bir tasfiye kararı olmadığını belirtti. Konkordato sürecinin varlıkların korunması, borçların yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerin kesintisiz biçimde sürdürülebilmesi amacıyla başlatılan hukuki bir koruma mekanizması olduğu ifade edildi.80 ülkeye ihracat yapıyorBünyesindeki Anadolu Mikronize aracılığıyla 80 ülkeye bin 250’den fazla ürün ihraç eden Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH), mali yapısını korumak amacıyla konkordato sürecine girdi. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İcra ve İflas Kanunu kapsamında holdinge 19 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet verdi. Konkordato kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören RALYH hisseleri günü kayıpla kapattı. Finansman imkanları daraldı açıklaması yapıldıŞirketten KAP'a yapılan açıklamada, şirketin 30 Haziran 2026 itibarıyla özkaynak büyüklüğünün 9,2 milyar TL seviyesinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, şirket varlıklarında kayıp yaşanmadığı savunuldu.Buna karşın ana ortağın şahsına yönelik alınan tedbir kararının şirket tüzel kişiliğinden bağımsız olmasına rağmen finans kuruluşlarının holdinge yaklaşımını olumsuz etkilediği ifade edildi. Şirketin açıklamasına göre banka ve aracı kurumlar nezdindeki finansman imkânlarının daralması ile kamu projelerindeki finansal iş birliğinin aksaması, kısa vadeli nakit akışında ciddi sıkışıklığa yol açtı. Holding yönetimi, bu gelişmelerin ardından şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve mevcut varlıkların korunması amacıyla konkordato başvurusunda bulunulduğunu bildirdi.Toplam kredi borcu açıklandıRal Yatırım Holding’in toplam banka kredi borcunun 3,6 milyar TL olduğu açıklandı. Bu borcun yaklaşık 2,5 milyar TL’lik bölümünün, holdingin yüzde 51 oranında bağlı ortaklığı olan Ral Enerji A.Ş.’ye ait olduğu belirtildi. Böylece toplam banka kredi borcunun yaklaşık yüzde 69’unun Ral Enerji kaynaklı olduğu görüldü.Şirket yönetimi, mahkemenin verdiği geçici mühlet kararının bir tasfiye kararı olmadığını belirtti. Konkordato sürecinin varlıkların korunması, borçların yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerin kesintisiz biçimde sürdürülebilmesi amacıyla başlatılan hukuki bir koruma mekanizması olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/dev-markalarin-tedarikcisi-krizde-konkordato-karari-cikti-1109410224.html
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kamuyu aydınlatma platformu (kap), borsa i̇stanbul, konkordato
kamuyu aydınlatma platformu (kap), borsa i̇stanbul, konkordato
50 yıllık şirket konkordato ilan etti: Hisselerinde sert düşüş yaşandı
Kamu projeleriyle dikkat çeken 50 yıllık Ral Yatırım Holding konkortado sürecine girdi. Mahkemenin geçici mühlet verdiği şirketin hisselerinde sert düşüş yaşandı.
Türkiye'de 50 yıl önce kurulan Ral Yatırım Holding mali yapısını korumak için konkordato sürecine girdi. Borsada işlem gören şirketin hisselerinde düşüş yaşandı. Şirket yönetimi, mahkemenin verdiği geçici mühlet kararının bir tasfiye kararı olmadığını belirtti. Konkordato sürecinin varlıkların korunması, borçların yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerin kesintisiz biçimde sürdürülebilmesi amacıyla başlatılan hukuki bir koruma mekanizması olduğu ifade edildi.
80 ülkeye ihracat yapıyor
Bünyesindeki Anadolu Mikronize aracılığıyla 80 ülkeye bin 250’den fazla ürün ihraç eden Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH), mali yapısını korumak amacıyla konkordato sürecine girdi. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İcra ve İflas Kanunu kapsamında holdinge 19 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet verdi. Konkordato kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören RALYH hisseleri günü kayıpla kapattı.
Finansman imkanları daraldı açıklaması yapıldı
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, şirketin 30 Haziran 2026 itibarıyla özkaynak büyüklüğünün 9,2 milyar TL seviyesinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, şirket varlıklarında kayıp yaşanmadığı savunuldu.
Buna karşın ana ortağın şahsına yönelik alınan tedbir kararının şirket tüzel kişiliğinden bağımsız olmasına rağmen finans kuruluşlarının holdinge yaklaşımını olumsuz etkilediği ifade edildi. Şirketin açıklamasına göre banka ve aracı kurumlar nezdindeki finansman imkânlarının daralması ile kamu projelerindeki finansal iş birliğinin aksaması, kısa vadeli nakit akışında ciddi sıkışıklığa yol açtı. Holding yönetimi, bu gelişmelerin ardından şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve mevcut varlıkların korunması amacıyla konkordato başvurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Toplam kredi borcu açıklandı
Ral Yatırım Holding’in toplam banka kredi borcunun 3,6 milyar TL olduğu açıklandı. Bu borcun yaklaşık 2,5 milyar TL’lik bölümünün, holdingin yüzde 51 oranında bağlı ortaklığı olan Ral Enerji A.Ş.’ye ait olduğu belirtildi. Böylece toplam banka kredi borcunun yaklaşık yüzde 69’unun Ral Enerji kaynaklı olduğu görüldü.
Şirket yönetimi, mahkemenin verdiği geçici mühlet kararının bir tasfiye kararı olmadığını belirtti. Konkordato sürecinin varlıkların korunması, borçların yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerin kesintisiz biçimde sürdürülebilmesi amacıyla başlatılan hukuki bir koruma mekanizması olduğu ifade edildi.