https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trabzonspor-iskocya-temsilcisi-heartsi-2-0-maglup-etti-1109780568.html
Trabzonspor İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup etti
Trabzonspor İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup etti. 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T21:48+0300
2026-10-22T21:48+0300
2026-10-22T21:48+0300
spor
trabzonspor
i̇skoçya
uefa
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UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında Trabzonspor ve İskoçya temsilcisi Hearts, Papara Park’ta karşılaştı.
i̇skoçya
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trabzonspor, i̇skoçya, uefa
trabzonspor, i̇skoçya, uefa
Trabzonspor İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup etti
Ayrıntılar geliyor
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında Trabzonspor ve İskoçya temsilcisi Hearts, Papara Park’ta karşılaştı.