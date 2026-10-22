Seyahat tutkusu onları bir araya getirdi: Kadınların yol arkadaşlığı nasıl kız kardeşliğe dönüşüyor?

"2015 yılında da ben bir dergi editörüydüm ve 'gezginler' başlığı altında bir yazı yazmıştım. Bunu dergimizin sitesinde paylaşırken muhtemelen gezgin kadınlar diye bir grup vardır diye düşündüm. Ama böyle bir grup yoktu. Sonrasında Facebook'ta kapalı bir grup açtım: Gezgin Kadınlar konuşma grubu diye. Oraya insanlar üye oldu, üye olan herkesle iletişime geçtim. Gerçekten hepsi gezen, gezmeyi seven, yol arkadaşlarıyla gezen veya tek başına gezen kadınlardı. Daha sonrasında bir sene sonra siteyi açtım: gezginkadinlar.com'u. Orada gezen kadınlardan yazılar aldım, gezi yazarı yazıları yükledim. Sonra işte sosyal medya hesaplarını açtım. Küçüklüğümden beri kadınlar adına bir şeyler yapmak istiyordum bu ülkede ve şunu fark etmiştim; kadınlar adına yapılan bütün eylemler bu ülkede maalesef ki hayır enerjisi taşıyor. Yani biz kadınlar bir işte cinayet olduğunda, bir şiddet olduğunda böyle şeylerde bir araya geliyoruz. Ama mesela hani bir kutlamada, güzel şeylerde maalesef bir araya gelemiyoruz. Ben de dedim ki olumlu bir şeyler yapmak istiyorum. Gezgin, girişimci başarılı kadınları duyurmak istiyorum düşüncesiyle hareket ettim.