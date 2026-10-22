https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/seyahat-tutkusu-onlari-bir-araya-getirdi-kadinlarin-yol-arkadasligi-nasil-kiz-kardeslige-donusuyor-1109727854.html
Seyahat tutkusu onları bir araya getirdi: Kadınların yol arkadaşlığı nasıl kız kardeşliğe dönüşüyor?
Seyahat tutkusu onları bir araya getirdi: Kadınların yol arkadaşlığı nasıl kız kardeşliğe dönüşüyor?
Sputnik Türkiye
Kadınların bir araya gelerek seyahat ettiği Gezgin Kadınlar topluluğu, Türkiye'nin az bilinen güzelliklerinden dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T11:08+0300
2026-10-22T11:08+0300
2026-10-22T11:08+0300
anlat bakalim
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Seyahat etme tutkusu yaşayanlar için hem rotayı çizmek hem de kiminle ve nasıl gidileceğini planlama kısmı zaman zaman zorlaşabiliyor. Ancak 'Gezgin Kadınlar' olarak bir araya gelen seyahat severler Türkiye’nin az bilinen rotalarından dünyanın farklı ülkelerine uzanan gezileriyle hem kadınları bir araya getiriyor hem de kardeşlik bağı oluşturuyor.Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'a konuk olan topluluğun kurucusu Cemre Nur Meleke, kadınların seyahat motivasyonlarını, Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen güzergâhları ve yurt dışında ziyaretçileri şaşırtan rotaları anlattı.Gezgin kadınlar fikri nasıl ortaya çıktı?'Kız kardeş' olma ihtiyacını karşıladı'Peki kadınların beraber seyahat ettiği 'gezgin kadınlar' oluşumu hangi açığı karşıladı?Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen rotalar nereler?'Fas'a gittiğinizde çok şaşırıyor insanlar'Peki hangi noktalar insanları şaşırtıyor?Dünya üzerinde hangi rotalara ilgi çoğaldı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/tekirdagdaki-perinthos-antik-kenti-tarih-meraklilarinin-rotasi-haline-gelecek-1087765936.html
japonya
i̇sviçre
çin
rusya
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Zeynep Gökalp
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MIA „Rossiya Segodnya“
Zeynep Gökalp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg
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Seyahat tutkusu onları bir araya getirdi: Kadınların yol arkadaşlığı nasıl kız kardeşliğe dönüşüyor?
Özel
Kadınların bir araya gelerek seyahat ettiği Gezgin Kadınlar topluluğu, Türkiye'nin az bilinen güzelliklerinden dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan rotalarıyla dikkat çekiyor. Sputnik Türkiye'nin 'Anlat Bakalım' programına konuk olan Cemre Nur Meleke, kadınların seyahat yoluyla kurduğu dayanışmayı anlattı.
Seyahat etme tutkusu yaşayanlar için hem rotayı çizmek hem de kiminle ve nasıl gidileceğini planlama kısmı zaman zaman zorlaşabiliyor. Ancak 'Gezgin Kadınlar' olarak bir araya gelen seyahat severler Türkiye’nin az bilinen rotalarından dünyanın farklı ülkelerine uzanan gezileriyle hem kadınları bir araya getiriyor hem de kardeşlik bağı oluşturuyor.
Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'a
konuk olan topluluğun kurucusu Cemre Nur Meleke,
kadınların seyahat motivasyonlarını, Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen güzergâhları ve yurt dışında ziyaretçileri şaşırtan rotaları anlattı.
Gezgin kadınlar fikri nasıl ortaya çıktı?
"2015 yılında da ben bir dergi editörüydüm ve 'gezginler' başlığı altında bir yazı yazmıştım. Bunu dergimizin sitesinde paylaşırken muhtemelen gezgin kadınlar diye bir grup vardır diye düşündüm. Ama böyle bir grup yoktu. Sonrasında Facebook'ta kapalı bir grup açtım: Gezgin Kadınlar konuşma grubu diye. Oraya insanlar üye oldu, üye olan herkesle iletişime geçtim. Gerçekten hepsi gezen, gezmeyi seven, yol arkadaşlarıyla gezen veya tek başına gezen kadınlardı. Daha sonrasında bir sene sonra siteyi açtım: gezginkadinlar.com'u. Orada gezen kadınlardan yazılar aldım, gezi yazarı yazıları yükledim. Sonra işte sosyal medya hesaplarını açtım. Küçüklüğümden beri kadınlar adına bir şeyler yapmak istiyordum bu ülkede ve şunu fark etmiştim; kadınlar adına yapılan bütün eylemler bu ülkede maalesef ki hayır enerjisi taşıyor. Yani biz kadınlar bir işte cinayet olduğunda, bir şiddet olduğunda böyle şeylerde bir araya geliyoruz. Ama mesela hani bir kutlamada, güzel şeylerde maalesef bir araya gelemiyoruz. Ben de dedim ki olumlu bir şeyler yapmak istiyorum. Gezgin, girişimci başarılı kadınları duyurmak istiyorum düşüncesiyle hareket ettim.
'Kız kardeş' olma ihtiyacını karşıladı'
Peki kadınların beraber seyahat ettiği
'gezgin kadınlar' oluşumu hangi açığı karşıladı?
Kesinlikle kız kardeşlik diyebilirim. Çünkü bizim etkinliklerimize gelen kadınlar her zaman şunu söylüyor. 'Benim gibi kadınların varlığını buraya gelmeden anlayamazdım. Çünkü benim çevremde böyle kadınlar yok. Benim çevremde seyahat konuşabileceğim, başarı konuşabileceğim, kadınlara dair sorunları da olumlu olumsuz durumları da konuşabileceğim ve kız kardeş gibi hissedebileceğim insanlar bulamıyorum' diyorlar. Aynı zamanda 'beraber gezecek insan da bulamıyorum' da diyorlar. Bizim gezilerimize genelde bunlar tek katılıyor. Tek katılıyorlar ama arkadaş gibi geziyoruz. Arkadaş gibi gezince de ortada zaten yol arkadaşlığı oluşuyor. Daha sonra o yol arkadaşları farklı gezilerimize katılanlar veya kendi plan yapıp tek başına gezecekken bir kız kardeşiyle gezenler çok oluyor.
Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen rotalar nereler?
Muğla bölgesi benim çok sevdiğim bir bölge. Özellikle Dalyan, Ortaca'da yer alan Dalyan bölgesi çok korunmuş bir bölge. Oranın gölü, denizi, havası, suyu yani gerçekten ben baştan Dalyan'a gitmedilerse Dalyan'ı söyleyebilirim. Bir de Munzur Vadisi Ovacık Tunceli rotası çok bilinmeyen bir rota. Biz buraya tur da yapıyoruz bu arada. Çok çok beğendiğim bir şey. Yani Kemaliye'de özellikle hani böyle İsviçre'de işte böyle kanallardan geçiyormuşsun gibi falan bir hissiyat geliyor insana. Venedik'teymişsiniz falan gibi. O rotayı söyleyebilirim. Hatay benim için çok güzel bir yer. Şu anda son halini maalesef bilmiyorum. Daha öncesinde ben ziyaret etmiştim. Van kesinlikle görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum.
'Fas'a gittiğinizde çok şaşırıyor insanlar'
Peki hangi noktalar insanları şaşırtıyor?
"Fas'a gittiğinizde sömürge bir toplum olduğu için bir yerine gidiyorsunuz gerçekten hani sanki böyle İran'a benzeyen bir yer, bir yerine gidiyorsunuz İsviçre'ye benzeyen bir yer. Hani Doğu ve Batı kültürünü çok güzel sentezlemiş bir ülke. Orada çok şaşırıyor insanlar. Bunun dışında Küba tabii çok rağbet gören bir ülke. Küba'daki insanların zor koşullarda bile olsa o mutlu halleri, sevinçli halleri, sürekli dans eden müzik, işte dinleyen müzikle uğraşan halleri insanları çok böyle cezbediyor. Bunun dışında Japonya, Güney Kore mesela Rusya'sı da yine aynı şekilde çok rağbet gören ve sevilen bir rota."
Dünya üzerinde hangi rotalara ilgi çoğaldı?
Japonya, Güney Kore'ye ilgi çok arttı. Son dönemde inanılmaz arttı ki o kadar uzun yolculuğa rağmen. O muhtemelen işte birkaç dizide galiba yer aldı. Ben izlemedim ama sosyal medyadan gördüm. Biraz oradan revaçta oldu diye düşünüyorum. Sakura zamanları özellikle gitmek istiyor insanlar. Biz de zaten sakura zamanına turlar yapıyoruz Japonya, Güney Kore'ye. Çin bu arada böyle bir popüler. Onun dışında Güney Afrika diyebilirim. Güney Afrika popüler. İşte safari, orada Victoria Şelalesi'ni görmek, safariye katılmak; bunlar insanları cezbediyor. Vietnam, Kamboçya rotası da popüler. Peru-Bolivya rotası da çok popüler. Machu Picchu zaten böyle gezginlerin hac yeri diye tanımlanmış.