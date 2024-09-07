https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/tekirdagdaki-perinthos-antik-kenti-tarih-meraklilarinin-rotasi-haline-gelecek-1087765936.html

Tekirdağ'daki Perinthos Antik Kenti tarih meraklılarının rotası haline gelecek

Tekirdağ'daki Perinthos Antik Kenti tarih meraklılarının rotası haline gelecek

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da kazı çalışmalarına başlanan Perinthos Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılmasının ardından tarih meraklılarının ilgi odağı haline gelmesi... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T11:46+0300

2024-09-07T11:46+0300

2024-09-07T11:46+0300

yaşam

tekirdağ

antik kent

perinthos antik kenti

marmara ereğlisi

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arkeolojik kazı

arkeolojik keşif

turizm

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Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen yıllarında tarih meraklıların rotası haline getirilmesi için yapılan kazı çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, yapılan kazılarda farklı dönemlere ait çok sayıda heykeller, kandiller, sikkeler ve kemik objeler bulunduğunu bildirdi. Kazılar devam ettikçe yeni bulgulara ulaşacakları belirtilirken, çalışmalar sırasında bulunan seramik parçaların o döneme ait bilgileri içerdiği söylendi.Perinthos Antik Kenti'nde bulunan tiyatro için kazı çalışmaları devam ediyorAntik kentte bulunan tiyatroyu gün yüzüne çıkarmak için 60 kişilik bir ekiple çalışıldığı bildirildi. Yürütülen kazının yanı sıra bölgede bulunan mimari belgeleme, jeofizik, su altı araştırmaları ve buluntu inceleme çalışmalarının da yapıldığı duyuruldu.Antik tiyatro sayesinde şehir turizmi canlanacakAntik tiyatronun kazı çalışmaları sonunda çıkarılmasının şehir turizmine büyük katkı sağlanacağını söyleyen Erdem, "Burası tarih meraklılarının rotası haline gelecek. Antik kazı çalışmalarıyla biraz daha anlaşılır hale geldiğinde burada gezi güzergahı oluşturmak lazım. Enformasyon merkezi hazırlamak lazım. Biz ne kadar çok bilgi edinirsek bunun insanlara, ziyaretçilere de dönüşü farklı olacak" ifadelerini ekledi.Bu sene Aralık ayına kadar kazı çalışmalarının sürmesi beklenirken birçok farklı üniversitelerden gelen arkeologlar, öğrenciler ve işçilerden oluşan kalabalık bir grupla çalışıldığı duyuruldu. Perinthos Antik KentiMilattan önce altıncı yüzyılda Samos Adasından gelen bir topluluk tarafından kurulan Perinthos Antik Kenti, birinci ve üçüncü derece Arkeolojik Sit Alanı statüsündedir.Trakya'nın en büyük antik tiyatro merkezi olacak olan Perinthos Antik Kenti'nin kazı çalışmaları 4 yıldır devam etmekte olup, ortaya çıkacak yerler sonrasında Heraion-Teikhos Antik Kenti kazılarıyla birlikte Tekirdağ'ın önemli bir tarih ve kültür destinasyonu olacağı öngörülüyor.

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tekirdağ, antik kent, perinthos antik kenti, marmara ereğlisi, kazı çalışması, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, turizm