https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-ve-cin-adalet-alaninda-yeni-teknolojilerin-suc-amacli-kullanimina-karsi-siper-olusturuyor-1109769169.html
Rusya ve Çin, adalet alanında yeni teknolojilerin suç amaçlı kullanımına karşı siper oluşturuyor
Rusya ve Çin, adalet alanında yeni teknolojilerin suç amaçlı kullanımına karşı siper oluşturuyor
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Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı Krasnov, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Chen ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya Başsavcısı iken... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Chen Wenqing ile bir araya geldi. Görüşmede Rusya Başsavcısı görevindeyken Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretler sırasında tarafların geliştirilmeye başladığı profesyonel diyaloğun önemine dikkat çekti.İgor Krasnov, meslektaşının dikkatini özellikle siber güvenlik konusuna çekerek, Chen Wenqing’in Mayıs ayında Moskova’ya yaptığı ziyareti ve günümüz tehditleriyle mücadeleye odaklanan uluslararası toplantıya katılımını anımsattı.Krasnov, mevcut risklerin niteliğinin hızla değiştiğini, ulusaşırı suç camiasının dijital teknolojilerden aktif bir şekilde yararlandığını vurgulayarak, bu durumun mahkemelerin işleyişini doğrudan etkilediğini, yeni dava ve delil kategorilerinin ortaya çıkmasına yol açtığını, ayrıca uluslararası işbirliği için modern mekanizmalara duyulan ihtiyacı beraberinde getirdiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-yuksek-mahkeme-baskani-krasnov-pekinde-cin-ile-adli-isbirliginde-yeni-donem-1109724104.html
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rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya yüksek mahkemesi, igor krasnov, adalet, hukuk, siber güvenlik, moskova
rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya yüksek mahkemesi, igor krasnov, adalet, hukuk, siber güvenlik, moskova
Rusya ve Çin, adalet alanında yeni teknolojilerin suç amaçlı kullanımına karşı siper oluşturuyor
Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı Krasnov, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Chen ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya Başsavcısı iken Çin'e yaptığı ziyaretler sırasında tarafların geliştirilmeye başladığı profesyonel diyaloğun önemine vurgu yaptı.
Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Chen Wenqing ile bir araya geldi. Görüşmede Rusya Başsavcısı görevindeyken Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretler sırasında tarafların geliştirilmeye başladığı profesyonel diyaloğun önemine dikkat çekti.
İgor Krasnov, meslektaşının dikkatini özellikle siber güvenlik konusuna çekerek, Chen Wenqing’in Mayıs ayında Moskova’ya yaptığı ziyareti ve günümüz tehditleriyle mücadeleye odaklanan uluslararası toplantıya katılımını anımsattı.
Krasnov, mevcut risklerin niteliğinin hızla değiştiğini, ulusaşırı suç camiasının dijital teknolojilerden aktif bir şekilde yararlandığını vurgulayarak, bu durumun mahkemelerin işleyişini doğrudan etkilediğini, yeni dava ve delil kategorilerinin ortaya çıkmasına yol açtığını, ayrıca uluslararası işbirliği için modern mekanizmalara duyulan ihtiyacı beraberinde getirdiğini vurguladı.