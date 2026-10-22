https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-ve-cin-adalet-alaninda-yeni-teknolojilerin-suc-amacli-kullanimina-karsi-siper-olusturuyor-1109769169.html

Rusya ve Çin, adalet alanında yeni teknolojilerin suç amaçlı kullanımına karşı siper oluşturuyor

Rusya ve Çin, adalet alanında yeni teknolojilerin suç amaçlı kullanımına karşı siper oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı Krasnov, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Chen ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya Başsavcısı iken... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T15:00+0300

2026-10-22T15:00+0300

2026-10-22T15:00+0300

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Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Chen Wenqing ile bir araya geldi. Görüşmede Rusya Başsavcısı görevindeyken Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretler sırasında tarafların geliştirilmeye başladığı profesyonel diyaloğun önemine dikkat çekti.İgor Krasnov, meslektaşının dikkatini özellikle siber güvenlik konusuna çekerek, Chen Wenqing’in Mayıs ayında Moskova’ya yaptığı ziyareti ve günümüz tehditleriyle mücadeleye odaklanan uluslararası toplantıya katılımını anımsattı.Krasnov, mevcut risklerin niteliğinin hızla değiştiğini, ulusaşırı suç camiasının dijital teknolojilerden aktif bir şekilde yararlandığını vurgulayarak, bu durumun mahkemelerin işleyişini doğrudan etkilediğini, yeni dava ve delil kategorilerinin ortaya çıkmasına yol açtığını, ayrıca uluslararası işbirliği için modern mekanizmalara duyulan ihtiyacı beraberinde getirdiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-yuksek-mahkeme-baskani-krasnov-pekinde-cin-ile-adli-isbirliginde-yeni-donem-1109724104.html

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