https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-yuksek-mahkeme-baskani-krasnov-pekinde-cin-ile-adli-isbirliginde-yeni-donem-1109724104.html

Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Krasnov Pekin'de: Çin ile adli işbirliğinde yeni dönem

Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Krasnov Pekin'de: Çin ile adli işbirliğinde yeni dönem

Sputnik Türkiye

Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Krasnov, Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun'un daveti üzerine Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T08:41+0300

2026-10-21T08:41+0300

2026-10-21T08:46+0300

dünya

rusya

çin

igor krasnov

hukuk

yargı

rusya yüksek mahkemesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109724090_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3bbb50e627e79abacaa24cc4a674c249.jpg

Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun'un resmi davetiyle Pekin'e gelen Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı İgor Krasnov, üç gün sürecek temasları kapsamında üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. İki ülke arasındaki adli iş birliğinde önemli bir milat olarak değerlendirilen ziyaretin odak noktasını, yargı ve hukuk alanındaki ortaklığın geliştirilmesi oluşturuyor.Ziyaretin en önemli gündem maddesini, iki ülke Yüksek Mahkeme Başkanları arasında yapılacak ikili görüşme oluşturacak. Görüşmede, hukuki işbirliğininkritik yönleri ve geniş bir yelpazedeki ortak konular ele alınacak. Görüşmelerin ardından, Rusya ve Çin arasındaki hukuki işbirliğine yeni bir ivme kazandırması hedeflenen kapsayıcı bir anlaşmanın imzalanmasıplanlanıyor.Temasları kapsamında Çin yargı sistemine ait tesisleri ve kurumları da ziyaret edecek olan Krasnov, Çinli mevkidaşlarının yenilikçi uygulamalarını yerinde inceleyecek ve Rus yargı sisteminin tecrübelerini paylaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-disisleri-ab-ukraynayi-askeri-ve-siyasi-etki-alanina-cekmeye-calisiyor-1109720442.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, igor krasnov, hukuk, yargı, rusya yüksek mahkemesi