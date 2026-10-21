https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-yuksek-mahkeme-baskani-krasnov-pekinde-cin-ile-adli-isbirliginde-yeni-donem-1109724104.html
Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Krasnov Pekin'de: Çin ile adli işbirliğinde yeni dönem
Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Krasnov Pekin'de: Çin ile adli işbirliğinde yeni dönem
Sputnik Türkiye
Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Krasnov, Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun'un daveti üzerine Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T08:41+0300
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Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun'un resmi davetiyle Pekin'e gelen Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı İgor Krasnov, üç gün sürecek temasları kapsamında üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. İki ülke arasındaki adli iş birliğinde önemli bir milat olarak değerlendirilen ziyaretin odak noktasını, yargı ve hukuk alanındaki ortaklığın geliştirilmesi oluşturuyor.Ziyaretin en önemli gündem maddesini, iki ülke Yüksek Mahkeme Başkanları arasında yapılacak ikili görüşme oluşturacak. Görüşmede, hukuki işbirliğininkritik yönleri ve geniş bir yelpazedeki ortak konular ele alınacak. Görüşmelerin ardından, Rusya ve Çin arasındaki hukuki işbirliğine yeni bir ivme kazandırması hedeflenen kapsayıcı bir anlaşmanın imzalanmasıplanlanıyor.Temasları kapsamında Çin yargı sistemine ait tesisleri ve kurumları da ziyaret edecek olan Krasnov, Çinli mevkidaşlarının yenilikçi uygulamalarını yerinde inceleyecek ve Rus yargı sisteminin tecrübelerini paylaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-disisleri-ab-ukraynayi-askeri-ve-siyasi-etki-alanina-cekmeye-calisiyor-1109720442.html
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rusya, çin, igor krasnov, hukuk, yargı, rusya yüksek mahkemesi
Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Krasnov Pekin'de: Çin ile adli işbirliğinde yeni dönem
08:41 21.10.2026 (güncellendi: 08:46 21.10.2026)
Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı Krasnov, Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun'un daveti üzerine Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi.
Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun'un resmi davetiyle Pekin'e gelen Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı İgor Krasnov, üç gün sürecek temasları kapsamında üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. İki ülke arasındaki adli iş birliğinde önemli bir milat olarak değerlendirilen ziyaretin odak noktasını, yargı ve hukuk alanındaki ortaklığın geliştirilmesi oluşturuyor.
Ziyaretin en önemli gündem maddesini, iki ülke Yüksek Mahkeme Başkanları arasında yapılacak ikili görüşme oluşturacak. Görüşmede, hukuki işbirliğininkritik yönleri ve geniş bir yelpazedeki ortak konular ele alınacak. Görüşmelerin ardından, Rusya ve Çin arasındaki hukuki işbirliğine yeni bir ivme kazandırması hedeflenen kapsayıcı bir anlaşmanın imzalanmasıplanlanıyor.
Temasları kapsamında Çin yargı sistemine ait tesisleri ve kurumları da ziyaret edecek olan Krasnov, Çinli mevkidaşlarının yenilikçi uygulamalarını yerinde inceleyecek ve Rus yargı sisteminin tecrübelerini paylaşacak.