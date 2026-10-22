https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/merkez-bankasinin-faiz-karari-bekleniyor-beklentiler-dogrultusunda-indirim-gelecek-mi-1109755992.html
Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor: Beklentiler doğrultusunda indirim gelecek mi?
Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor: Beklentiler doğrultusunda indirim gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası bugün politika faizini açıklayacak. AA Finans ve Bloomberg HT anketlerinde 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkarken Goldman Sachs ve... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T09:39+0300
2026-10-22T09:39+0300
2026-10-22T09:39+0300
ekonomi̇
merkez bankası
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enflasyon
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ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün (22 Ekim Perşembe günü) yapacağı toplantıda faiz kararını açıklayacak. Karar öncesinde ekonomistlerin ağırlıklı beklentisi politika faizinin yüzde 37’den yüzde 36’ya indirilmesi yönünde olsa da bazı uluslararası bankalar faizin sabit tutulmasını bekliyor.Borsada son rakamlar ne?Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kaybederek 11.577,12 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,29 yükseldi.Yüzde 36'ya düşecek mi?Gözler TCMB'nin alacağı para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bu toplantıda TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.Analistler, bugün TCMB faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.300 puanın destek, 11.700 ve 11.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.Merkez Bankası faiz kararları2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. 2026 yılı başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi.
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merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, enflasyon, banka, ekonomi
merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, enflasyon, banka, ekonomi
Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor: Beklentiler doğrultusunda indirim gelecek mi?
Merkez Bankası bugün politika faizini açıklayacak. AA Finans ve Bloomberg HT anketlerinde 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkarken Goldman Sachs ve Societe Generale faizin yüzde 37’de sabit tutulacağını öngörüyor. JPMorgan ise indirim tahminini 150 baz puandan 100 baz puana çekti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün (22 Ekim Perşembe günü) yapacağı toplantıda faiz kararını açıklayacak. Karar öncesinde ekonomistlerin ağırlıklı beklentisi politika faizinin yüzde 37’den yüzde 36’ya indirilmesi yönünde olsa da bazı uluslararası bankalar faizin sabit tutulmasını bekliyor.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kaybederek 11.577,12 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,29 yükseldi.
Gözler TCMB'nin alacağı para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bu toplantıda TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.
Analistler, bugün TCMB faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.300 puanın destek, 11.700 ve 11.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Merkez Bankası faiz kararları
2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. 2026 yılı başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi. Ocak 2025:
Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e
indirildi.
Mart 2025:
Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e
indirildi.
Nisan 2025:
Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya
yükseltildi.
Haziran 2025:
Politika faizi yüzde 46
seviyesinde sabit
tutuldu.
Temmuz 2025:
Toplantı yapıldı, oran sabit
bırakıldı.
Eylül 2025:
Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.
Ekim 2025: Politika faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürüldü. Aralık 2025: Politika faizi 39.5'ten 38'e çekildi.
Ocak 2026: Politika faizi 38'den yüzde 37'ye düştü
Mart ayında MB politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Nisan ayında yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.
Mayıs ayında faiz kararı açıklanmadı.
Haziran ayında politika faizi yüzde 37'de sabit tutuldu.
Temmuz ayında yüzde 37’de sabit tutuldu. Eylül ayında faiz yüzde 37'de sabit bırakıldı.