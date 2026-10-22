https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/merkez-bankasinin-faiz-karari-bekleniyor-beklentiler-dogrultusunda-indirim-gelecek-mi-1109755992.html

Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor: Beklentiler doğrultusunda indirim gelecek mi?

Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor: Beklentiler doğrultusunda indirim gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası bugün politika faizini açıklayacak. AA Finans ve Bloomberg HT anketlerinde 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkarken Goldman Sachs ve... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T09:39+0300

2026-10-22T09:39+0300

2026-10-22T09:39+0300

ekonomi̇

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enflasyon

banka

ekonomi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün (22 Ekim Perşembe günü) yapacağı toplantıda faiz kararını açıklayacak. Karar öncesinde ekonomistlerin ağırlıklı beklentisi politika faizinin yüzde 37’den yüzde 36’ya indirilmesi yönünde olsa da bazı uluslararası bankalar faizin sabit tutulmasını bekliyor.Borsada son rakamlar ne?Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kaybederek 11.577,12 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,29 yükseldi.Yüzde 36'ya düşecek mi?Gözler TCMB'nin alacağı para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bu toplantıda TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.Analistler, bugün TCMB faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.300 puanın destek, 11.700 ve 11.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.Merkez Bankası faiz kararları2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. 2026 yılı başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1108655210.html

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