https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1108655210.html

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faiz bir kez daha serbest bırakıldı, açıklamada ne mesaj verildi?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Faiz bir kez daha serbest bırakıldı, açıklamada ne mesaj verildi?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 37'de sabit bıraktı. TCMB'nin açıklama metninde "jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T14:00+0300

2026-09-10T14:00+0300

2026-09-10T14:08+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 37'de sabit bıraktı.Merkez Bankası faiz kararıTCMB'nin açıklamasında şu hususlara dikkat çekildi:'Jeopolitik gelişmelerden dolayı enflasyon yukarı yönlü risk oluşturuyor'Enflasyonda orta vade hedefiBeklentiler ne yöndeydi?AA Finans'ın, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyordu. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.Merkez Bankası faiz kararları2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. 2026 yılı başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/gozler-merkez-bankasinda-faiz-karari-bugun-aciklanacak-1108649302.html

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