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Krasnov: Rusya ve Çin hukuk alanında kusursuz bir mekanizma oluşturacak
Krasnov: Rusya ve Çin hukuk alanında kusursuz bir mekanizma oluşturacak
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Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov, Çin Adalet Bakanı He Rong ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki hukuki altyapının güçlendirilmesi ve yapay... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov, Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı He Rong ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ile Çin arasındaki hukuki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir temele sahip olduğunu ve hızla geliştiğini belirten Krasnov, bu doğrultudaki rotanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından çizildiğini vurguladı. Krasnov, artan ekonomik ve insani ilişkilerin güvenilir bir hukuki altyapının önemini daha da artırdığını ifade etti.‘Vatandaşların hakları etkin şekilde korunmalı’Hukuki güvencenin önemine dikkat çeken Krasnov, şu ifadeleri kullandı:Konuşmasında Çinli devlet adamı Zhang Juzheng'in “Zorluk kanun koymakta değil, onun eksiksiz uygulanmasını sağlamaktadır” sözüne atıfta bulunan Krasnov, yasaların uygulanabilirliğinin altını çizdi.Yapay zeka ve teknoloji alanında ortaklıkGörüşmede iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanları da detaylandırıldı:Görüşmenin sonunda değerlendirmelerini tamamlayan İgor Krasnov, "Kapsamlı bir yaklaşım, Rusya-Çin hukuki işbirliğinde sistemli ve kusursuz bir mekanizmanın oluşturulmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.
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rusya, çin, igor krasnov, rusya yüksek mahkemesi, vladimir putin, şi cinping, adalet, hukuk, işbirliği
rusya, çin, igor krasnov, rusya yüksek mahkemesi, vladimir putin, şi cinping, adalet, hukuk, işbirliği
Krasnov: Rusya ve Çin hukuk alanında kusursuz bir mekanizma oluşturacak
10:51 22.10.2026 (güncellendi: 11:01 22.10.2026)
Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov, Çin Adalet Bakanı He Rong ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki hukuki altyapının güçlendirilmesi ve yapay zeka gibi modern teknolojilerin yargı sistemine entegrasyonu konularını ele aldı.
Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov, Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı He Rong ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ile Çin arasındaki hukuki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir temele sahip olduğunu ve hızla geliştiğini belirten Krasnov, bu doğrultudaki rotanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından çizildiğini vurguladı. Krasnov, artan ekonomik ve insani ilişkilerin güvenilir bir hukuki altyapının önemini daha da artırdığını ifade etti.
‘Vatandaşların hakları etkin şekilde korunmalı’
Hukuki güvencenin önemine dikkat çeken Krasnov, şu ifadeleri kullandı:
“Vatandaşlar ve kurumlar, hangi ülkede eğitim görürse görsün ya da çalışırsa çalışsın, haklarının etkin bir şekilde korunduğundan emin olmalıdır. Bu durum; Rusya ve Çin'deki mahkemelerin, adalet organlarının ve tüm hukuki kurumların ortak görevidir.”
Konuşmasında Çinli devlet adamı Zhang Juzheng'in “Zorluk kanun koymakta değil, onun eksiksiz uygulanmasını sağlamaktadır” sözüne atıfta bulunan Krasnov, yasaların uygulanabilirliğinin altını çizdi.
Yapay zeka ve teknoloji alanında ortaklık
Görüşmede iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanları da detaylandırıldı:
Modern Teknolojiler ve Yapay Zeka:
Çin Adalet Bakanlığının kesintisiz hukuki hizmet sunmak adına yapay zeka, blokzincir ve büyük veri teknolojilerini entegre ettiği; Rusya'da ise nöron ağları kullanılırken insan hak ve özgürlüklerinin korunması garantisiyle "Yargı Faaliyetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Konsepti"nin onaylandığı kaydedildi.
Bilim ve Eğitim:
Mayıs ayında Pekin'de başlatılan ‘Rusya-Çin Eğitim İşbirliği Yılı’ kapsamında, Rusya Devlet Adalet Üniversitesinin (RGUP) Çin Adalet Bakanlığına bağlı ilgili enstitülerle işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu belirtildi.
Görüşmenin sonunda değerlendirmelerini tamamlayan İgor Krasnov, "Kapsamlı bir yaklaşım, Rusya-Çin hukuki işbirliğinde sistemli ve kusursuz bir mekanizmanın oluşturulmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.