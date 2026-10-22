https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/krasnov-rusya-ve-cin-hukuk-alaninda-kusursuz-bir-mekanizma-olusturacak-1109760694.html

Krasnov: Rusya ve Çin hukuk alanında kusursuz bir mekanizma oluşturacak

Krasnov: Rusya ve Çin hukuk alanında kusursuz bir mekanizma oluşturacak

Sputnik Türkiye

Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov, Çin Adalet Bakanı He Rong ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki hukuki altyapının güçlendirilmesi ve yapay... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T10:51+0300

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Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov, Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı He Rong ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ile Çin arasındaki hukuki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir temele sahip olduğunu ve hızla geliştiğini belirten Krasnov, bu doğrultudaki rotanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından çizildiğini vurguladı. Krasnov, artan ekonomik ve insani ilişkilerin güvenilir bir hukuki altyapının önemini daha da artırdığını ifade etti.‘Vatandaşların hakları etkin şekilde korunmalı’Hukuki güvencenin önemine dikkat çeken Krasnov, şu ifadeleri kullandı:Konuşmasında Çinli devlet adamı Zhang Juzheng'in “Zorluk kanun koymakta değil, onun eksiksiz uygulanmasını sağlamaktadır” sözüne atıfta bulunan Krasnov, yasaların uygulanabilirliğinin altını çizdi.Yapay zeka ve teknoloji alanında ortaklıkGörüşmede iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanları da detaylandırıldı:Görüşmenin sonunda değerlendirmelerini tamamlayan İgor Krasnov, "Kapsamlı bir yaklaşım, Rusya-Çin hukuki işbirliğinde sistemli ve kusursuz bir mekanizmanın oluşturulmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

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rusya, çin, igor krasnov, rusya yüksek mahkemesi, vladimir putin, şi cinping, adalet, hukuk, işbirliği