Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rus-uzmandan-putin-witkoff-gorusmesine-dair-degerlendirme-rusya-abd-iliskileri-yeniden-ivme-kazandi-1109759079.html
Rus uzmandan Putin-Witkoff görüşmesine dair değerlendirme: Rusya-ABD ilişkileri yeniden ivme kazandı
Rus uzmandan Putin-Witkoff görüşmesine dair değerlendirme: Rusya-ABD ilişkileri yeniden ivme kazandı
Sputnik Türkiye
St. Petersburg'da dün gerçekleşen görüşmeyi yorumlayan Rus uzman Suslov, Putin ve Trump arasındaki güvenin pekiştiğini ve ikili ilişkilerin yeniden ivme... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T10:17+0300
2026-10-22T10:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
dmitriy suslov
steve witkoff
rusya
ukrayna
abd
sputnik
vladimir putin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/16/1109756350_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_83aea18ec6489ab6f7dbdbf1b141869c.jpg
Rus siyaset bilimci Dmitriy Suslov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmeyle birlikte iki ülke ilişkilerinin yeniden ivme kazandığını belirtti.Putin'in Witkoff ile yaptığı görüşmenin ardından Sputnik'e açıklamalarda bulunan Suslov, temasların en büyük başarısının Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki karşılıklı güveni pekiştirmek olduğunu söyledi.Suslov, bu görüşmeyle birlikte Rusya ile ABD arasındaki işbirliğinin Ukrayna krizinin ötesine taşındığını vurguladı.'Anlaşmalar ve jestler ön plana çıktı'Suslov, Rus tarafının ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ı serbest bırakmasını ABD'deki 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Trump yönetimine yönelik önemli bir iyi niyet göstergesi olarak niteledi.Görüşmede ekonomik adımların da ele alındığını aktaran Rus uzman, "Bugünkü toplantıda dizel anlaşmasının uygulanmasına ve Rusya ile ABD arasındaki diğer potansiyel ekonomik işbirliği projelerinin araştırılmasına önemli bir zaman ayrılması tesadüf değil" ifadesini kullandı.'Seçim sonrası için üçlü masa sinyali'Görüşmenin en somut sonucunun Rusya'nın ABD ara seçimlerinin ardından ABD ve Ukrayna ile üçlü müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu göstermesi olduğunu belirten Suslov, bu zamanlamanın görüşmeleri seçim kampanyasından ayrı tutacağını ve Moskova'nın çözümsüz kalan görüş ayrılıklarına rağmen Trump yönetimiyle temas kurma iradesini ortaya koyduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/trump-ukrayna-krizinin-cozumu-hic-olmadigi-kadar-yakin-1109750553.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/16/1109756350_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_5e6076f34b2bdf47a9d0e4977302566f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, dmitriy suslov, steve witkoff, rusya, ukrayna, abd, sputnik, vladimir putin, donald trump
haberler, dmitriy suslov, steve witkoff, rusya, ukrayna, abd, sputnik, vladimir putin, donald trump

Rus uzmandan Putin-Witkoff görüşmesine dair değerlendirme: Rusya-ABD ilişkileri yeniden ivme kazandı

10:17 22.10.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidinThe meeting between Putin and Witkoff
The meeting between Putin and Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
St. Petersburg'da dün gerçekleşen görüşmeyi yorumlayan Rus uzman Suslov, Putin ve Trump arasındaki güvenin pekiştiğini ve ikili ilişkilerin yeniden ivme kazandığını vurguladı.
Rus siyaset bilimci Dmitriy Suslov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmeyle birlikte iki ülke ilişkilerinin yeniden ivme kazandığını belirtti.

Putin'in Witkoff ile yaptığı görüşmenin ardından Sputnik'e açıklamalarda bulunan Suslov, temasların en büyük başarısının Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki karşılıklı güveni pekiştirmek olduğunu söyledi.

Suslov, bu görüşmeyle birlikte Rusya ile ABD arasındaki işbirliğinin Ukrayna krizinin ötesine taşındığını vurguladı.

'Anlaşmalar ve jestler ön plana çıktı'

Suslov, Rus tarafının ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ı serbest bırakmasını ABD'deki 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Trump yönetimine yönelik önemli bir iyi niyet göstergesi olarak niteledi.

Görüşmede ekonomik adımların da ele alındığını aktaran Rus uzman, "Bugünkü toplantıda dizel anlaşmasının uygulanmasına ve Rusya ile ABD arasındaki diğer potansiyel ekonomik işbirliği projelerinin araştırılmasına önemli bir zaman ayrılması tesadüf değil" ifadesini kullandı.

'Seçim sonrası için üçlü masa sinyali'

Görüşmenin en somut sonucunun Rusya'nın ABD ara seçimlerinin ardından ABD ve Ukrayna ile üçlü müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu göstermesi olduğunu belirten Suslov, bu zamanlamanın görüşmeleri seçim kampanyasından ayrı tutacağını ve Moskova'nın çözümsüz kalan görüş ayrılıklarına rağmen Trump yönetimiyle temas kurma iradesini ortaya koyduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
DÜNYA
Trump: Ukrayna krizinin çözümü hiç olmadığı kadar yakın
Dün, 22:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала