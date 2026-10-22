https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rus-uzmandan-putin-witkoff-gorusmesine-dair-degerlendirme-rusya-abd-iliskileri-yeniden-ivme-kazandi-1109759079.html

Rus uzmandan Putin-Witkoff görüşmesine dair değerlendirme: Rusya-ABD ilişkileri yeniden ivme kazandı

Rus uzmandan Putin-Witkoff görüşmesine dair değerlendirme: Rusya-ABD ilişkileri yeniden ivme kazandı

Sputnik Türkiye

St. Petersburg'da dün gerçekleşen görüşmeyi yorumlayan Rus uzman Suslov, Putin ve Trump arasındaki güvenin pekiştiğini ve ikili ilişkilerin yeniden ivme... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T10:17+0300

2026-10-22T10:17+0300

2026-10-22T10:17+0300

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Rus siyaset bilimci Dmitriy Suslov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmeyle birlikte iki ülke ilişkilerinin yeniden ivme kazandığını belirtti.Putin'in Witkoff ile yaptığı görüşmenin ardından Sputnik'e açıklamalarda bulunan Suslov, temasların en büyük başarısının Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki karşılıklı güveni pekiştirmek olduğunu söyledi.Suslov, bu görüşmeyle birlikte Rusya ile ABD arasındaki işbirliğinin Ukrayna krizinin ötesine taşındığını vurguladı.'Anlaşmalar ve jestler ön plana çıktı'Suslov, Rus tarafının ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ı serbest bırakmasını ABD'deki 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Trump yönetimine yönelik önemli bir iyi niyet göstergesi olarak niteledi.Görüşmede ekonomik adımların da ele alındığını aktaran Rus uzman, "Bugünkü toplantıda dizel anlaşmasının uygulanmasına ve Rusya ile ABD arasındaki diğer potansiyel ekonomik işbirliği projelerinin araştırılmasına önemli bir zaman ayrılması tesadüf değil" ifadesini kullandı.'Seçim sonrası için üçlü masa sinyali'Görüşmenin en somut sonucunun Rusya'nın ABD ara seçimlerinin ardından ABD ve Ukrayna ile üçlü müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu göstermesi olduğunu belirten Suslov, bu zamanlamanın görüşmeleri seçim kampanyasından ayrı tutacağını ve Moskova'nın çözümsüz kalan görüş ayrılıklarına rağmen Trump yönetimiyle temas kurma iradesini ortaya koyduğunu kaydetti.

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