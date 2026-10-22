https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/binlerce-sozlesmeli-personeli-ilgilendiren-tayin-karari-reddedildi-1109761911.html

Binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiren tayin kararı: Reddedildi

Binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiren tayin kararı: Reddedildi

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, eşleri farklı bir kamu kurumunda sözleşmeli statüde çalışan sağlık personelinin, üç yıllık görev süresini tamamlamadan aile birliği... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T12:27+0300

2026-10-22T12:27+0300

2026-10-22T12:27+0300

yaşam

personel

çalışan

aym

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Anayasa Mahkemesi (AYM), sözleşmeli sağlık personelinin farklı bir kamu kurumunda sözleşmeli statüde çalışan eşi nedeniyle üç yıllık görev süresini tamamlamadan aile birliği mazeretiyle tayin isteyememesine yönelik kuralın iptali istemini oy çokluğuyla reddetti.İptal başvurusunun sebebiHakkâri 2. İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelinin, eşinin diğer kamu kurumlarında sözleşmeli statüde olması hâlinde üç yıllık süreyi tamamlamadan yer değiştirme talebinde bulunamamasını öngören kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için başvuruda bulundu.AYM'den açıklamaBaşvuruyu esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve düzenli yürütülmesinin toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kararda, kamu hizmetinde sürekliliğin sağlanması ve insan kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla kanun koyucunun personel atama ve yer değiştirme süreçlerinde belirleme yetkisine sahip olduğu vurgulandı.Eşi farklı bir kamu kurumunda sözleşmeli statüde çalışan personelin tayin hakkından tamamen mahrum bırakılmadığı, yalnızca üç yıllık görev süresini tamamlama koşuluna bağlandığı belirtilen kararda, bu sürenin aile birliğini imkansız kılan aşırı bir külfet yüklemediği ifade edildi. Kadrolu ve sözleşmeli personel arasındaki statü farkının nesnel ve makul bir temele dayandığı kaydedilerek kuralın eşitlik ilkesine ve Anayasa’nın ilgili maddelerine aykırı bulunmadığı ve itirazın reddedildiği bildirildi.3 üye karşı oy kullandıÖte yandan, karara karşı oy kullanan üç üye; devletin aile birliğini koruma yükümlülüğü bulunduğunu, eşin kadrolu veya sözleşmeli olmasının aile hayatı üzerindeki etkisinin aynı olduğunu ve kuralın ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığını savundu.

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