https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/esnek-calisma-gundeme-geldi-bakan-simsekten-yeni-aciklama-1108862879.html

Esnek çalışma gündeme geldi: Bakan Şimşek’ten yeni açıklama

Esnek çalışma gündeme geldi: Bakan Şimşek’ten yeni açıklama

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modellerinin gündemde olduğunu belirterek özellikle eğitimde ve istihdamda olmayan 15-29 yaş grubuna... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T16:09+0300

2026-09-18T16:09+0300

2026-09-18T16:09+0300

türki̇ye

esnek çalışma

mehmet şimşek

hazine

çalışma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1c/1107591473_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d046d29d33b4feb8cbf4c953dd6da232.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modeli konusunda yeni açıklamalarda bulundu. NTV yayınında konuşan Şimşek, özellikle 15-29 yaş grubunda eğitimde ve istihdamda olmayan nüfusa yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini ifade etti.Şimşek, bu gruba yönelik daha esnek çalışma modellerinin istihdamın ve iş gücüne katılımın artırılması açısından faydalı olacağını belirtti.'Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir'Eğitimde ve iş başında olmayan nüfusa yönelik programları reform olarak gördüğünü belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:"Eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programları, reform olarak görüyorum. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modelleri, Türkiye'nin menfaatinedir. Yani çalışanın haklarını koruyalım ama bir miktar da esneklik sağlayalım. Dolayısıyla istihdamın, iş gücüne katılımın artması bakımından o anlamda bir reform çok faydalı olur."15-29 yaş grubuna yönelik çalışmalar gündemdeŞimşek’in açıklamasında, 15-29 yaş arasındaki eğitimde ve istihdamda olmayan nüfusa yönelik programlara öncelik verildiği belirtildi.Bakan Şimşek, çalışanların haklarının korunması gerektiğini vurgularken çalışma modellerinde sağlanacak esnekliğin istihdam ve iş gücüne katılım bakımından faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu.Kamuda esnek ve uzaktan çalışma daha önce de gündeme gelmiştiEsnek çalışma, geçen yıl açıklanan Kamu Tasarruf Paketi kapsamında da gündeme gelmişti.Şimşek, kamudaki çalışma modellerine ilişkin o dönemde şu ifadeyi kullanmıştı:"Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/bakan-simsek-sinirli-sayidaki-fonda-piyasa-bozucu-eylemler-var-1108848936.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esnek çalışma, mehmet şimşek, hazine, çalışma