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Ahmet Hakan: Erdoğan herkesi şaşırtan bir çıkış yaptı, yanlışa yanlış diyen parti tabanına muazzam övgülerde bulundu
Ahmet Hakan: Erdoğan herkesi şaşırtan bir çıkış yaptı, yanlışa yanlış diyen parti tabanına muazzam övgülerde bulundu
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, AK Parti Grup Toplantısında partililerin fon konusundaki eleştirilerine değinen Erdoğan'ı tavrını yorumladı. Ahmet Hakan, Erdoğan'a ilişkin... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T09:23+0300
2026-10-22T09:23+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
ak parti
fon
fon soruşturması
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
yolsuzluk
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ahmet Hakan Erdoğan'ın parti içi eleştirilere olumlu yaklaştığını vurguladı ve şu noktalara değindi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/cumhurbaskani-erdogan-hassas-bir-surecten-geciyoruz-1109728537.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/ak-partinin-fon-teklifine-iliskin-onergesi-kabul-edildi-bloke-edilen-islemler-de-kapsama-alindi-1109751119.html
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ahmet hakan, ak parti, fon, fon soruşturması, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, yolsuzluk
ahmet hakan, ak parti, fon, fon soruşturması, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, yolsuzluk

Ahmet Hakan: Erdoğan herkesi şaşırtan bir çıkış yaptı, yanlışa yanlış diyen parti tabanına muazzam övgülerde bulundu

09:23 22.10.2026
© Akın ÇeliktaşCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© Akın Çeliktaş
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Ahmet Hakan, AK Parti Grup Toplantısında partililerin fon konusundaki eleştirilerine değinen Erdoğan'ı tavrını yorumladı. Ahmet Hakan, Erdoğan'a ilişkin "Eleştiren / uyarılarda bulunan / sorgulayan / yanlışa yanlış diyen parti tabanına muazzam övgülerde bulunuyor" dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
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Erdoğan: Elinde belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksin, sonra da kulağının üstüne yatacaksın
Dün, 12:38
Ahmet Hakan Erdoğan'ın parti içi eleştirilere olumlu yaklaştığını vurguladı ve şu noktalara değindi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Fakat o da ne? Konuşmasında herkesi şaşırtan bir çıkış yapıyor Erdoğan. Fon soygunuyla ilgili... Eleştiren / uyarılarda bulunan / sorgulayan / yanlışa yanlış diyen parti tabanına muazzam övgülerde bulunuyor. İşte Erdoğan’ın sözleri: Ne mutlu bize ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Ne mutlu bize ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var. Bizi son 25 yılda başarıdan başarıya koşturan işte böyle bir tabana sahip olmamızdır. Fon soygunuyla ilgili olarak AK Parti’ye yakın Hüdayi Vakfı, geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayımlamıştı. “Toplumsal Çürümeyi Kabul Etmiyoruz” başlıklı bu bildiri, her kesimde geniş yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bu ve buna benzer uyarıları sımsıkı kucaklamış oldu.
TBMM'de yeni yasama yılı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
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AK Parti'nin fon teklifine ilişkin önergesi kabul edildi: Bloke edilen işlemler de kapsama alındı
Dün, 23:42
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