Ahmet Hakan: Erdoğan herkesi şaşırtan bir çıkış yaptı, yanlışa yanlış diyen parti tabanına muazzam övgülerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Fakat o da ne? Konuşmasında herkesi şaşırtan bir çıkış yapıyor Erdoğan. Fon soygunuyla ilgili... Eleştiren / uyarılarda bulunan / sorgulayan / yanlışa yanlış diyen parti tabanına muazzam övgülerde bulunuyor. İşte Erdoğan’ın sözleri: Ne mutlu bize ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Ne mutlu bize ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var. Bizi son 25 yılda başarıdan başarıya koşturan işte böyle bir tabana sahip olmamızdır. Fon soygunuyla ilgili olarak AK Parti’ye yakın Hüdayi Vakfı, geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayımlamıştı. “Toplumsal Çürümeyi Kabul Etmiyoruz” başlıklı bu bildiri, her kesimde geniş yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bu ve buna benzer uyarıları sımsıkı kucaklamış oldu.