https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/ak-partinin-fon-teklifine-iliskin-onergesi-kabul-edildi-bloke-edilen-islemler-de-kapsama-alindi-1109751119.html

AK Parti'nin fon teklifine ilişkin önergesi kabul edildi: Bloke edilen işlemler de kapsama alındı

AK Parti'nin fon teklifine ilişkin önergesi kabul edildi: Bloke edilen işlemler de kapsama alındı

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin önergesi kabul edilirken, 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak gerçekleşmeyen talimatlar... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T23:42+0300

2026-10-21T23:42+0300

2026-10-21T23:42+0300

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AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin önergesi kabul edildi. Önergeyle, 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak fon temerrüdü veya fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleşmeyen iade talimatları yüzünden payları bloke kalan (PBLK) yatırımcılar da tasfiye kapsamına alındı.Düzenlemeyle bu yatırımcılar, fon pay sahibi sıfatıyla genel tasfiye sürecine dahil edilecek. Hak sahiplerinin net yatırım tutarları esas alınarak, en fazla 1 milyon lira ara ödeme gibi uygulamalardan yararlanabilmelerinin önü açılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/bakan-gurlekten-fon-sorusturmasi-aciklamasi-88-supheli-tutuklandi-1109747273.html

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