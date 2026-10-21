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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/ak-partinin-fon-teklifine-iliskin-onergesi-kabul-edildi-bloke-edilen-islemler-de-kapsama-alindi-1109751119.html
AK Parti'nin fon teklifine ilişkin önergesi kabul edildi: Bloke edilen işlemler de kapsama alındı
AK Parti'nin fon teklifine ilişkin önergesi kabul edildi: Bloke edilen işlemler de kapsama alındı
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin önergesi kabul edilirken, 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak gerçekleşmeyen talimatlar... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T23:42+0300
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AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin önergesi kabul edildi. Önergeyle, 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak fon temerrüdü veya fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleşmeyen iade talimatları yüzünden payları bloke kalan (PBLK) yatırımcılar da tasfiye kapsamına alındı.Düzenlemeyle bu yatırımcılar, fon pay sahibi sıfatıyla genel tasfiye sürecine dahil edilecek. Hak sahiplerinin net yatırım tutarları esas alınarak, en fazla 1 milyon lira ara ödeme gibi uygulamalardan yararlanabilmelerinin önü açılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/bakan-gurlekten-fon-sorusturmasi-aciklamasi-88-supheli-tutuklandi-1109747273.html
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ak parti, fon, fon soruşturması, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul yerleşkesi
ak parti, fon, fon soruşturması, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul yerleşkesi

AK Parti'nin fon teklifine ilişkin önergesi kabul edildi: Bloke edilen işlemler de kapsama alındı

23:42 21.10.2026
TBMM'de yeni yasama yılı
TBMM'de yeni yasama yılı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
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AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin önergesi kabul edilirken, 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak gerçekleşmeyen talimatlar nedeniyle katılma payları bloke edilen yatırımcılar da tasfiye kapsamına alındı.
AK Parti'nin fon teklifinin 3. maddesine ilişkin önergesi kabul edildi.
Önergeyle, 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak fon temerrüdü veya fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleşmeyen iade talimatları yüzünden payları bloke kalan (PBLK) yatırımcılar da tasfiye kapsamına alındı.
Düzenlemeyle bu yatırımcılar, fon pay sahibi sıfatıyla genel tasfiye sürecine dahil edilecek. Hak sahiplerinin net yatırım tutarları esas alınarak, en fazla 1 milyon lira ara ödeme gibi uygulamalardan yararlanabilmelerinin önü açılacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
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