https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/cumhurbaskani-erdogan-hassas-bir-surecten-geciyoruz-1109728537.html

Erdoğan: Elinde belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, sonra da kulağının üstüne yatacaksın

Erdoğan: Elinde belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, sonra da kulağının üstüne yatacaksın

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Parti'nin fon iddialarına tepki gösterdi ve "Hem elinde belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, sonra da mahcubiyet... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T12:38+0300

2026-10-21T12:38+0300

2026-10-21T13:02+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

ak parti

tbmm

fon

ekonomi

terörsüz türkiye

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor:'Türkiye'nin yeni bir siyaset diline ihtiyacı var'Hayırdır beyler kimle savaştasınız?Erdoğan'dan muhalefete fon tepkisi: 'Eyvallah demeyiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Parti'nin fon iddialarına ilişkin de "Aynı ciddiyetsiz tavrı fon tartışmalarında da görüyoruz. Dedikodular üzerinden insanların itibarı ile oynuyorlar. Bakın milletin malına el uzatmak ne kadar büyük suçsa aynı şekilde namuslu insanlara yolsuzluk iddiasında bulunmak da o kadar suçtur. Bundan daha fenası ise foyan ortaya çıktığı halde işi pişkinliğe vurmaktır. Hem elinde belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, sonra da mahcubiyet duymadan kulağının üstüne yatacaksın. Biz buna eyvallah demeyiz. Çamur at izi kalsın siyasetine teslim olmayız.İftira atmanın, insanların izzetiyle oynamanın faturası pişkinlik olamaz. Biz hukuk ve demokrasi zemininde bunun mücadelesini sonuna kadar veririz " diyerek tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/bakan-goktastan-yeni-partili-ozlaleye-benim-erisemedigim-bilgilere-onlar-nasil-eristiler-1109497997.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm, fon, ekonomi, terörsüz türkiye, cumhurbaşkanı