https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/cumhurbaskani-erdogan-hassas-bir-surecten-geciyoruz-1109728537.html
Erdoğan: Elinde belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, sonra da kulağının üstüne yatacaksın
Erdoğan: Elinde belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, sonra da kulağının üstüne yatacaksın
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Parti'nin fon iddialarına tepki gösterdi ve "Hem elinde belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, sonra da mahcubiyet... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T12:38+0300
2026-10-21T12:38+0300
2026-10-21T13:02+0300
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ekonomi
terörsüz türkiye
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor:'Türkiye'nin yeni bir siyaset diline ihtiyacı var'Hayırdır beyler kimle savaştasınız?Erdoğan'dan muhalefete fon tepkisi: 'Eyvallah demeyiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Parti'nin fon iddialarına ilişkin de "Aynı ciddiyetsiz tavrı fon tartışmalarında da görüyoruz. Dedikodular üzerinden insanların itibarı ile oynuyorlar. Bakın milletin malına el uzatmak ne kadar büyük suçsa aynı şekilde namuslu insanlara yolsuzluk iddiasında bulunmak da o kadar suçtur. Bundan daha fenası ise foyan ortaya çıktığı halde işi pişkinliğe vurmaktır. Hem elinde belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, sonra da mahcubiyet duymadan kulağının üstüne yatacaksın. Biz buna eyvallah demeyiz. Çamur at izi kalsın siyasetine teslim olmayız.İftira atmanın, insanların izzetiyle oynamanın faturası pişkinlik olamaz. Biz hukuk ve demokrasi zemininde bunun mücadelesini sonuna kadar veririz " diyerek tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/bakan-goktastan-yeni-partili-ozlaleye-benim-erisemedigim-bilgilere-onlar-nasil-eristiler-1109497997.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm, fon, ekonomi, terörsüz türkiye, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm, fon, ekonomi, terörsüz türkiye, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Elinde belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, sonra da kulağının üstüne yatacaksın
12:38 21.10.2026 (güncellendi: 13:02 21.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Parti'nin fon iddialarına tepki gösterdi ve "Hem elinde belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, sonra da mahcubiyet duymadan kulağının üstüne yatacaksın. Biz buna eyvallah demeyiz. Çamur at izi kalsın siyasetine teslim olmayız." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor:
Bölgemizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Hassas bir süreçten geçiyoruz.
'Türkiye'nin yeni bir siyaset diline ihtiyacı var'
Siyasette artan kutuplaşma tehlikesine dikkat çekiyoruz. Türkiye'nin yeni bir siyaset diline ihtiyacı var. Rakiplerimiz dahil tüm siyasi partileri siyaset kurumu olarak savaş baltalarını bir yana bırakıp müşterek çoğaltmaya davet ettik. Ancak son 3 haftada büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Teessüfle belirtirim ki muhalefetin böyle bir gündemi yok. Bölgemizi hiç takip etmedikleri gibi Türkiye'ye yönelik toplumsal mühendislik projelerinden de habersizler.
Hayırdır beyler kimle savaştasınız?
3 kuruşluk siyasi ikbalini vatandaşı olduğu ülkenin, mensubu olduğu milletin felaketine bağlamak, egoist bir zihin dünyasının başvurumudur. Bir tanesi geçenlerde 'savaştayız' diyor. Hayırdır beyler kimle savaştasınız? Seferberlik çıktı da bizim mi haberimiz yok. Türkiye işgal edildi de bizim mi haberimiz yok? Onlara diyorum ki bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin
Erdoğan'dan muhalefete fon tepkisi: 'Eyvallah demeyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Parti'nin fon iddialarına ilişkin de "Aynı ciddiyetsiz tavrı fon tartışmalarında da görüyoruz. Dedikodular üzerinden insanların itibarı ile oynuyorlar. Bakın milletin malına el uzatmak ne kadar büyük suçsa aynı şekilde namuslu insanlara yolsuzluk iddiasında bulunmak da o kadar suçtur. Bundan daha fenası ise foyan ortaya çıktığı halde işi pişkinliğe vurmaktır. Hem elinde belge olmadan kabine üyelerimizi itham edeceksiniz, sonra da mahcubiyet duymadan kulağının üstüne yatacaksın. Biz buna eyvallah demeyiz. Çamur at izi kalsın siyasetine teslim olmayız.İftira atmanın, insanların izzetiyle oynamanın faturası pişkinlik olamaz. Biz hukuk ve demokrasi zemininde bunun mücadelesini sonuna kadar veririz
" diyerek tepki gösterdi.