Yeni Parti Genel Başkanı Özel'den AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamalarına tepki: 'Reddediyoruz'
© AA / Akın ÇeliktaşYeni Parti TBMM Grup Toplantısı
© AA / Akın Çeliktaş
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz." ifadesini kullandı.
Özgür Özel, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz." ifadesini kullandı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylamasına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:
"Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz. Türkiye ve Libya, egemen iki devlettir. Karşılıklı hak ve menfaatleri doğrultusunda yaptıkları anlaşmalar, siyasi tercihler nedeniyle yok sayılamaz. Sayın von der Leyen, Akdeniz'de taraf tutarak değil, hakkaniyeti ve uluslararası hukuku gözeterek barışa destek olabilirsiniz. Sizin göreviniz gerilimi körüklemek değil, sağduyulu davranarak barışın tesisine katkı sunmaktır. Avrupa Birliği'nin sorumluluğu, bölgesel gerilimleri derinleştirmek değil, adil ve kalıcı çözümlerin önünü açmaktır. Bizim için Türkiye'nin hak ve menfaatleri, iç siyasetteki bütün ayrılıklarımızın üzerindedir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya, tarafsızlığını yitirmiş kibirli tutumunuzun karşısında yer almaya devam edeceğiz."
Ursula von der Leyen ne demişti?
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Libya Parlamentosu'nun Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırasını bugün onaylamasından derin üzüntü duyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Anlaşmanın ‘hükümsüz’ olduğunu söyleyen ve “AB’nin bu konudaki tutumunun 2019 yılında Avrupa Konseyi tarafından açıkça ortaya konduğunu ve bu tutumun değişmediğini hatırlatırız” denilen açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu anlaşma, üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ediyor, Deniz Hukuku ile uyumlu olmamakta ve hükümsüzdür. Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. AB’nin, Libya’daki her türlü dış müdahaleye karşı bilinen tutumunu yineliyoruz.”