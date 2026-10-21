https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/yeni-parti-genel-baskani-ozelden-ab-komisyonu-baskani-von-der-leyenin-aciklamalarina-tepki-1109728941.html

Yeni Parti Genel Başkanı Özel'den AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamalarına tepki: 'Reddediyoruz'

Yeni Parti Genel Başkanı Özel'den AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamalarına tepki: 'Reddediyoruz'

Sputnik Türkiye

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T12:21+0300

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Özgür Özel, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz." ifadesini kullandı.Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylamasına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.Yeni Parti Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:Ursula von der Leyen ne demişti?AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Libya Parlamentosu'nun Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırasını bugün onaylamasından derin üzüntü duyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.Anlaşmanın ‘hükümsüz’ olduğunu söyleyen ve “AB’nin bu konudaki tutumunun 2019 yılında Avrupa Konseyi tarafından açıkça ortaya konduğunu ve bu tutumun değişmediğini hatırlatırız” denilen açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu anlaşma, üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ediyor, Deniz Hukuku ile uyumlu olmamakta ve hükümsüzdür. Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. AB’nin, Libya’daki her türlü dış müdahaleye karşı bilinen tutumunu yineliyoruz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/libya-temsilciler-meclisi-turkiye-ile-2019da-imzalanan-deniz-yetki-alanlari-anlasmasini-onayladi-1109702966.html

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