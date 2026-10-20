https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/libya-temsilciler-meclisi-turkiye-ile-2019da-imzalanan-deniz-yetki-alanlari-anlasmasini-onayladi-1109702966.html

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

Sputnik Türkiye

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasını... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

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Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onayladı.Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, milletvekillerinin Bingazi'de düzenlenen oturumda, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmayı kabul ettiği belirtildi.Açıklamada, Meclisin ayrıca iki ülke arasında imzalanan mutabakatların onaylanmasının reddedilmesine ilişkin 2020 tarihli 1 sayılı kararını oy birliğiyle iptal ettiği kaydedildi.Anlaşma 2019'da imzalanmıştıTürkiye ile Libya arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırası, 27 Kasım 2019'da imzalandı.2020'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM Şartı'nın 102. maddesi kapsamında tescil edilen anlaşma, 2021'de Libya Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

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