Libya'dan Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasına onay, MİT Başkanı Trablus'ta, Yunanistan'dan açıklama
19:16 20.10.2026 (güncellendi: 19:38 20.10.2026)
© AAMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi.
© AA
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Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını oy birliğiyle onayladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise kararı reddettikleri açıklaması geldi ve 'anlaşmanın hukuki geçerliliği olmadığı' savunuldu. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Trablus'ta.
Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan anlaşmayı oy birliğiyle onayladı. Yunanistan ise Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki göstererek anlaşmanın hukuki sonuç doğurmadığını ileri sürdü.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mutabakatın uluslararası deniz hukuku kurallarını ihlal ettiği ve bölgedeki ülkelerin egemenlik haklarına zarar verdiği savunuldu. Atina, Türkiye ile Libya'nın deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını haklı kılacak karşılıklı veya bitişik kıyılara sahip olmadığını öne sürdü.
MİT Başkanı Kalın, Trablus’a gitti
Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kalın, Dibeybe ile Libya'nın başkenti Trablus'ta görüştü.
Kaynaklara ithafen şöyle denildi:
“Dibeybe ve Kalın, Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususları ele aldı.
Libya'nın tüm bölgeleri arasında nihai birliğin sağlanması ve askeri-siyasi sürecin kalıcı uzlaşıya kavuşturulmasına yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığın altı çizildi. Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Libya ile işbirliğini her seviyede güçlendirme iradesine değinildi.
Yapılan görüşmede MİT Başkanı Kalın, Libya'nın doğu ve batı bölgelerinin birleştirilmesi sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu, bu noktada tüm tarafların Libya'nın geleceğini önceleyen bir yaklaşım ile Libya'nın bütünlüğüne katkı vermesi gerektiğini söyledi.”
Yunanistan: Gerekli önlemler alınacak
Yunanistan ayrıca Libya'ya Doğu Akdeniz'de istikrarı zedeleyecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu. Açıklamada, Atina'nın "ortaklarını ve müttefiklerini gelişmeler hakkında bilgilendirdiği, egemenlik haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı" ifadeleri yer aldı.
Libya-Türkiye anlaşması
Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya'nın eski Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat metnini kabul etti.
Anlaşma, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin hak ve çıkarlarının korunmasını amaçlıyor. Türkiye açısından mutabakat, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik tek taraflı girişimlere karşı hukuki ve diplomatik bir dayanak niteliği taşıyor.
'Deniz Yetki Alanı' ne demek?
Deniz yetki alanları, kıyı devletlerinin denizlerde uluslararası hukukla belirlenen egemenlik haklarını ve yetkilerini kullandığı bölgeleri ifade ediyor. Bu alanlar karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi farklı hukuki statülere sahip bölgelerden oluşuyor.
Karasularında kıyı devletinin egemenliği esas alınırken, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgede deniz yatağı ile doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin haklar öne çıkıyor.
Kıyıları karşı karşıya veya bitişik olan ülkeler arasında deniz yetki alanlarının çakışması durumunda sınırların belirlenmesi, ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yürütülüyor. Bu alanlar, enerji kaynakları, deniz ticareti, balıkçılık ve bölgesel stratejik dengeler bakımından önem taşıyor.