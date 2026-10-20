https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/libyadan-turkiye-ile-deniz-yetki-alanlari-anlasmasina-onay-mit-baskani-trablusta-yunanistandan-1109713621.html

Libya'dan Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasına onay, MİT Başkanı Trablus'ta, Yunanistan'dan açıklama

Libya'dan Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasına onay, MİT Başkanı Trablus'ta, Yunanistan'dan açıklama

Sputnik Türkiye

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını oy birliğiyle onayladı. Yunanistan açıklama geldi. Deniz Yetki Alanı ne demek? İşte detaylar...

2026-10-20T19:16+0300

2026-10-20T19:16+0300

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Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan anlaşmayı oy birliğiyle onayladı. Yunanistan ise Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki göstererek anlaşmanın hukuki sonuç doğurmadığını ileri sürdü.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mutabakatın uluslararası deniz hukuku kurallarını ihlal ettiği ve bölgedeki ülkelerin egemenlik haklarına zarar verdiği savunuldu. Atina, Türkiye ile Libya'nın deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını haklı kılacak karşılıklı veya bitişik kıyılara sahip olmadığını öne sürdü.MİT Başkanı Kalın, Trablus’a gittiÖte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kalın, Dibeybe ile Libya'nın başkenti Trablus'ta görüştü.Kaynaklara ithafen şöyle denildi:Yunanistan: Gerekli önlemler alınacakYunanistan ayrıca Libya'ya Doğu Akdeniz'de istikrarı zedeleyecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu. Açıklamada, Atina'nın "ortaklarını ve müttefiklerini gelişmeler hakkında bilgilendirdiği, egemenlik haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı" ifadeleri yer aldı.Libya-Türkiye anlaşması'Deniz Yetki Alanı' ne demek?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/dunya-ayakta-12-ulkede-kim-neyi-protesto-ediyor-1109709093.html

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