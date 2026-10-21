https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/selin-maliyeti-ortaya-cikti-istanbulda-3-bin-hasar-basvurusu-yapildi-45-milyar-tl-odeme-cikti-1109725167.html

Selin maliyeti ortaya çıktı: İstanbul'da 3 bin hasar başvurusu yapıldı, 4.5 milyar TL ödeme çıktı

Selin maliyeti ortaya çıktı: İstanbul'da 3 bin hasar başvurusu yapıldı, 4.5 milyar TL ödeme çıktı

Sputnik Türkiye

Geçen hafta yaşanan selin sigorta bilançosu belli oldu. İstanbul'da konut, işyeri ve otomobiller için 3 bin hasar ihbarı yapıldı. 4 buçuk milyar liraya yakın... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T09:33+0300

2026-10-21T09:33+0300

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kocaeli

i̇stanbul

sağanak

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sigorta

sel

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Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi , İstanbul, Antalya ve Kocaeli başta olmak üzere birçok ili etkiledi.İstanbul'da sel maliyeti ortaya çıktıSel ve su baskınları binlerce eve ve araca zarar verdi. İstanbul'da sigorta maliyeti 4 buçuk milyar lirayı geçti.İstanbul'da sigorta şirketleri nezdinde 3 bin 17 hasar dosyası açılmış durumda. Bunların 2 bin 41 adedi konut, işyeri ve sınai tesisleri, 976 tanesi ise kasko sigortası kapsamında açılan hasar dosyaları.Sigortaların büyük kısmı yangın poliçesine aitNTV'nin aktardığı Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, İstanbul'da 1,2 milyon konut ve işyerinin yangın poliçesi var. Bu poliçeler sel felaketlerini de kapsıyor. Araçların ise 2,6 milyonu kaskolu durumda.Konutta sigortalılık oranı yüzde 20 iken, otomobillerde kasko oranı yüzde 43 seviyesinde.Hasar ihbarlarının devam ettiği, 4,5 milyar TL'lik toplam hasar tutarının 4 milyarı yangın sigortalarına ait olduğu belirtildi. İstanbul'un ardından en fazla hasar Kocaeli'deİstanbul'un ardından en fazla hasar Kocaeli'nden geldi. Yalova, Antalya ve Bursa'dan yapılan hasar ihbarları daha sınırlı sayıda kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/istanbuldaki-selde-can-kaybi-5e-yukseldi-kayip-bir-kisinin-cansiz-bedeni-halicte-bulundu-2-kisi-1109646259.html

türki̇ye

antalya

kocaeli

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