https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/istanbuldaki-selde-can-kaybi-5e-yukseldi-kayip-bir-kisinin-cansiz-bedeni-halicte-bulundu-2-kisi-1109646259.html

Kocaeli'de sele kapılan bir kişinin cansız bedeni İstanbul Pendik'te bulundu

Kocaeli'de sele kapılan bir kişinin cansız bedeni İstanbul Pendik'te bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki selde can kaybı 5'e yükseldi. Kayıp bir kişinin cansız bedeni daha Haliç'te bulundu, Ayazağa'da selde kaybolan 2 kişi aranıyor. İstanbul-Kocaeli... 18.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-18T13:47+0300

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İstanbul'da selde can kaybı 5'e yükseldi. Ayazağa'da bir kişinin daha cansız bedeni bulunduAyazağa'da yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babacanov'un cansız bedenine Haliç'te ulaşıldı.Ayazağa'da sel felaketi sonrası kaybolan 3 kişinin arama çalışmalarında acı haber geldi. Haliç kıyısında arama çalışması yapan ekipler, Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedenine ulaştı. Cenazenin ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.Kayıp 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.Aramalar 5. günündeİstanbul'da, 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından su baskınları ve selin yaşandığı bölgelerde kayıp oldukları bildirilen kişileri arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda arama kurtarma ekipleri, dere yatakları ve derelerin döküldükleri noktalar ile Haliç bölgesinde kayıp kişilere ulaşmak için çalışma yapıyor.İl sınırında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulunduİstanbul-Kocaeli il sınırında sele kapılan 2 kişiden birinin cansız bedeni Pendik'te bulundu. Kayıp bir kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 16 noktada devam ediyor.İstanbul'daki sel felaketinde Ayazağa'da 2 kişi, Pendik'te de 1 kişi olmak üzere 3 kişi kayıp.Onlarca plaka ortaya çıktıÖte yandan özellikle Ayazağa'de selin ardından çamur ve yıkıntıları kaldırmak için çalışmalar sürüyor. Cendere'de sel sularının çekilmesinin ardından araçlara ait onlarca plaka yüzeye çıktı. Toplanan plakaların, kaldırıma bırakıldığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/istanbul-valisi-davut-gulden-kayip-2-kisiye-iliskin-aciklama-17-kilometrelik-hattin-tamaminda-1109643367.html

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