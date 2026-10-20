https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/istanbulda-hangi-ilceler-icin-alarm-zilleri-caliyor-sel-tehlikesi-altinda-olan-10-ilce-hangileri-1109700954.html
İstanbul'da 10 ilçe için alarm zilleri çalıyor: Sel tehlikesi altında olan noktalar
İstanbul'da 10 ilçe için alarm zilleri çalıyor: Sel tehlikesi altında olan noktalar
Sputnik Türkiye
İstanbul'da geçen hafta yaşanan sel felaketin ardından akıllara yeni bir sel felaketinde hangi ilçeler tehlike altında sorusunu getirdi. Uzmanlar ise tek tek... 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T14:01+0300
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sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
sel
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su baskını
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İstanbul'da can kayıplarına neden olan sel felaketinin ardından akıllara olası bir şiddetli yağışta ciddi taşkınlar meydana gelir mi ve hangi ilçeleri etkiler sorusu geldi. Uzmanı ise Avrupa ve Anadolu yakasında 10 ilçeye dikkat çekti ve uyardı. Riskli noktaları tek tek sıraladıİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, İstanbul'daki bazı bölgelere dikkat çekerken buralarda da benzer tehlikelerin yaşanabileceğinin altını çizdi. Doç. Dr. Ekmekçioğlu şunları dile getirdi: Ekmekcioğlu, "Bu bölgelerin ortak özelliği belirli kesimlerinde yoğun yapılaşma ile doğal drenaj sistemlerinin bir arada bulunması olsa da bu bölgelerin tamamında aynı düzeyde hasar oluşacağını söylemek doğru olmaz. Bu noktada belirleyici olan yağışın özellikleriyle birlikte yerel havza koşullarıdır." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/istanbuldaki-selde-son-kayip-bulundu-can-kaybi-10a-cikti-1109694978.html
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i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, sel, ani su baskını, su baskını
i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, sel, ani su baskını, su baskını
İstanbul'da 10 ilçe için alarm zilleri çalıyor: Sel tehlikesi altında olan noktalar
14:01 20.10.2026 (güncellendi: 14:05 20.10.2026)
İstanbul'da geçen hafta yaşanan sel felaketin ardından akıllara yeni bir sel felaketinde hangi ilçeler tehlike altında sorusunu getirdi. Uzmanlar ise tek tek sıraladı.
İstanbul'da can kayıplarına neden olan sel felaketinin ardından akıllara olası bir şiddetli yağışta ciddi taşkınlar meydana gelir mi ve hangi ilçeleri etkiler sorusu geldi. Uzmanı ise Avrupa ve Anadolu yakasında 10 ilçeye dikkat çekti ve uyardı.
Riskli noktaları tek tek sıraladı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, İstanbul'daki bazı bölgelere dikkat çekerken buralarda da benzer tehlikelerin yaşanabileceğinin altını çizdi. Doç. Dr. Ekmekçioğlu şunları dile getirdi:
"Benzer şiddette yağışların İstanbul'un diğer bölgelerinde gerçekleşmesi durumunda da ciddi taşkınlarla karşılaşabiliriz. Özellikle yoğun kentleşmenin ve doğal drenaj sistemlerinde önemli değişimlerin görüldüğü havzalar dikkatle değerlendirilmeli. Avrupa Yakası'nda Kağıthane ve Alibeyköy dere sistemleri, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy çevresindeki Ayamama Deresi havzası ile Esenyurt ve Avcılar çevresindeki Haramidere havzası önemli örnekler. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy çevresindeki Kurbağalıdere havzası ve Beykoz'daki çeşitli dere vadileri benzer tehlikelerin oluşabileceği alanlar arasında."
Ekmekcioğlu, "Bu bölgelerin ortak özelliği belirli kesimlerinde yoğun yapılaşma ile doğal drenaj sistemlerinin bir arada bulunması olsa da bu bölgelerin tamamında aynı düzeyde hasar oluşacağını söylemek doğru olmaz. Bu noktada belirleyici olan yağışın özellikleriyle birlikte yerel havza koşullarıdır." diye konuştu.