https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/istanbulda-hangi-ilceler-icin-alarm-zilleri-caliyor-sel-tehlikesi-altinda-olan-10-ilce-hangileri-1109700954.html

İstanbul'da 10 ilçe için alarm zilleri çalıyor: Sel tehlikesi altında olan noktalar

İstanbul'da 10 ilçe için alarm zilleri çalıyor: Sel tehlikesi altında olan noktalar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da geçen hafta yaşanan sel felaketin ardından akıllara yeni bir sel felaketinde hangi ilçeler tehlike altında sorusunu getirdi. Uzmanlar ise tek tek... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T14:01+0300

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sağanak yağış uyarısı

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İstanbul'da can kayıplarına neden olan sel felaketinin ardından akıllara olası bir şiddetli yağışta ciddi taşkınlar meydana gelir mi ve hangi ilçeleri etkiler sorusu geldi. Uzmanı ise Avrupa ve Anadolu yakasında 10 ilçeye dikkat çekti ve uyardı. Riskli noktaları tek tek sıraladıİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, İstanbul'daki bazı bölgelere dikkat çekerken buralarda da benzer tehlikelerin yaşanabileceğinin altını çizdi. Doç. Dr. Ekmekçioğlu şunları dile getirdi: Ekmekcioğlu, "Bu bölgelerin ortak özelliği belirli kesimlerinde yoğun yapılaşma ile doğal drenaj sistemlerinin bir arada bulunması olsa da bu bölgelerin tamamında aynı düzeyde hasar oluşacağını söylemek doğru olmaz. Bu noktada belirleyici olan yağışın özellikleriyle birlikte yerel havza koşullarıdır." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/istanbuldaki-selde-son-kayip-bulundu-can-kaybi-10a-cikti-1109694978.html

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i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, sel, ani su baskını, su baskını