https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-ozel-askeri-harekata-devam-ediyor-zaporojyede-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-1109734708.html

Rusya özel askeri harekata devam ediyor: Zaporojye’de iki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Rusya özel askeri harekata devam ediyor: Zaporojye’de iki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürerek Zaporojye bölgesinde iki yerleşim biriminin... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T13:25+0300

2026-10-21T13:25+0300

2026-10-21T13:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat kapsamında yürüttüğü eylemlerin son bir günü ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Vostok (Doğu) Askeri Grubu'na bağlı birlikler düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Zaporojye bölgesinde Çervonıy Yar yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise Zaporojye bölgesinde kararlı eylemler sonucunda Yulyevka yerleşiminde kontrolü sağladı.Rus birlikleri son 24 saatte 1.185 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 18 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen iki HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 954 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/putin-birlesik-kuvvetler-grubunun-komuta-merkezini-ziyaret-etti-1109618012.html

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