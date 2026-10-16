https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/putin-birlesik-kuvvetler-grubunun-komuta-merkezini-ziyaret-etti-1109618012.html
Putin, Birleşik Kuvvetler Grubunun komuta merkezini ziyaret etti
Putin, Birleşik Kuvvetler Grubunun komuta merkezini ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Kuvvetler Grubunun yardımcı komuta merkezinde düzenlediği toplantıda, birliklerin cephe hattı boyunca ilerleme... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T19:01+0300
2026-10-16T19:01+0300
2026-10-16T19:01+0300
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zaporojye
özel askeri harekat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Kuvvetler Grubunun yardımcı komuta merkezini ziyaret ederek askeri yetkililerle toplantı yaptı.Toplantıda, Rusya’nın “özel askeri operasyonun” hedeflerine ulaşılması için gerekli lojistik ve diğer destek konularının ele alınmasını isteyen Putin, birliklerin tüm temas hattı boyunca ilerlemesinde olumlu bir seyir gözlendiğini ifade etti.Putin, “Bu yılın başından itibaren yaklaşık 6 bin 500 kilometrekarelik alan ile 320 yerleşim birimi kurtarıldı. Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 10’dan biraz fazlası ile Zaporojye bölgesinin yüzde 16.5’i Kiev rejiminin kontrolünde bulunuyor” dedi.Rusya Silahlı Kuvvetlerinin hedefinin ülkenin sınır bölgelerinde “mutlak güvenliği” sağlamak olduğunu belirten Putin, toplantıda bu hedefe yönelik askeri faaliyetleri değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-2-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1109602494.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donbass
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vladimir putin, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass, kiev, zaporojye, özel askeri harekat
vladimir putin, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass, kiev, zaporojye, özel askeri harekat
Putin, Birleşik Kuvvetler Grubunun komuta merkezini ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Kuvvetler Grubunun yardımcı komuta merkezinde düzenlediği toplantıda, birliklerin cephe hattı boyunca ilerleme kaydettiğini belirterek Rusya’nın sınır bölgelerinde “mutlak güvenliğin” sağlanmasının amaçlandığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Kuvvetler Grubunun yardımcı komuta merkezini ziyaret ederek askeri yetkililerle toplantı yaptı.
Toplantıda, Rusya’nın “özel askeri operasyonun” hedeflerine ulaşılması için gerekli lojistik ve diğer destek konularının ele alınmasını isteyen Putin, birliklerin tüm temas hattı boyunca ilerlemesinde olumlu bir seyir gözlendiğini ifade etti.
Putin, “Bu yılın başından itibaren yaklaşık 6 bin 500 kilometrekarelik alan ile 320 yerleşim birimi kurtarıldı. Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 10’dan biraz fazlası ile Zaporojye bölgesinin yüzde 16.5’i Kiev rejiminin kontrolünde bulunuyor” dedi.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin hedefinin ülkenin sınır bölgelerinde “mutlak güvenliği” sağlamak olduğunu belirten Putin, toplantıda bu hedefe yönelik askeri faaliyetleri değerlendirdi.