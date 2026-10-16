https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/putin-birlesik-kuvvetler-grubunun-komuta-merkezini-ziyaret-etti-1109618012.html

Putin, Birleşik Kuvvetler Grubunun komuta merkezini ziyaret etti

Putin, Birleşik Kuvvetler Grubunun komuta merkezini ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Kuvvetler Grubunun yardımcı komuta merkezinde düzenlediği toplantıda, birliklerin cephe hattı boyunca ilerleme... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T19:01+0300

2026-10-16T19:01+0300

2026-10-16T19:01+0300

dünya

vladimir putin

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

donbass

kiev

zaporojye

özel askeri harekat

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Kuvvetler Grubunun yardımcı komuta merkezini ziyaret ederek askeri yetkililerle toplantı yaptı.Toplantıda, Rusya’nın “özel askeri operasyonun” hedeflerine ulaşılması için gerekli lojistik ve diğer destek konularının ele alınmasını isteyen Putin, birliklerin tüm temas hattı boyunca ilerlemesinde olumlu bir seyir gözlendiğini ifade etti.Putin, “Bu yılın başından itibaren yaklaşık 6 bin 500 kilometrekarelik alan ile 320 yerleşim birimi kurtarıldı. Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 10’dan biraz fazlası ile Zaporojye bölgesinin yüzde 16.5’i Kiev rejiminin kontrolünde bulunuyor” dedi.Rusya Silahlı Kuvvetlerinin hedefinin ülkenin sınır bölgelerinde “mutlak güvenliği” sağlamak olduğunu belirten Putin, toplantıda bu hedefe yönelik askeri faaliyetleri değerlendirdi.

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rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

donbass

kiev

zaporojye

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vladimir putin, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donbass, kiev, zaporojye, özel askeri harekat