https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html
Trump: Putin ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaştık
Trump: Putin ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaştık
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya'dan ABD'ye ve küresel pazarlara yönelik büyük çaplı dizel yakıt... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T22:01+0300
2026-10-09T22:01+0300
2026-10-10T09:13+0300
dünya
donald trump
vladimir putin
rusya
dizel yakıt
truth social
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ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "çok başarılı bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirtti.Görüşmenin ana gündem maddesinin enerji sevkiyatı olduğunu vurgulayan Trump, iki ülkenin Rusya'dan ABD'ye ve dünya pazarlarına yönelik büyük çaplı dizel yakıt tedariki yapılması konusunda mutabakata vardığını kaydetti.Kısa sürede 3 milyon tona ulaşacak anlaşmanın sevkiyat detaylarını da paylaşan Trump, Rusya'nın kısa süre içinde toplam 3 milyon tona kadar dizel yakıt sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Trump'ın aktardığı plana göre; Rusya derhal 300 bin ton, kasım ayında 500 bin ton ve ilerleyen süreçte 1 milyon ton daha dizel yakıt tedarik edecek.Hazine Bakanlığından geçici lisans adımıÖte yandan sevkiyatların önünü açmak için Washington yönetiminin harekete geçtiği bildirildi. Varılan mutabakat kapsamında ABD Hazine Bakanlığı'nın, Rus dizel yakıtının küresel pazara tedarik edilebilmesi için derhal geçici bir lisans çıkaracağı açıklandı. Alınan yeni karar doğrultusunda ABD yönetimi, Rus menşeli dizel yakıtın satışı, nakliyesi, tahliyesi ve ithalatıyla bağlantılı işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar resmi izin verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/kremlin-putin-ve-trump-yakinda-telefon-gorusmesi-gerceklestirecek-1109425277.html
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donald trump, vladimir putin, rusya, dizel yakıt, truth social
donald trump, vladimir putin, rusya, dizel yakıt, truth social
Trump: Putin ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaştık
22:01 09.10.2026 (güncellendi: 09:13 10.10.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya'dan ABD'ye ve küresel pazarlara yönelik büyük çaplı dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "çok başarılı bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirtti.
Görüşmenin ana gündem maddesinin enerji sevkiyatı olduğunu vurgulayan Trump, iki ülkenin Rusya'dan ABD'ye ve dünya pazarlarına yönelik büyük çaplı dizel yakıt tedariki yapılması konusunda mutabakata vardığını kaydetti.
Kısa sürede 3 milyon tona ulaşacak anlaşmanın sevkiyat detaylarını da paylaşan Trump, Rusya'nın kısa süre içinde toplam 3 milyon tona kadar dizel yakıt sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Trump'ın aktardığı plana göre; Rusya derhal 300 bin ton, kasım ayında 500 bin ton ve ilerleyen süreçte 1 milyon ton daha dizel yakıt tedarik edecek.
Hazine Bakanlığından geçici lisans adımı
Öte yandan sevkiyatların önünü açmak için Washington yönetiminin harekete geçtiği bildirildi. Varılan mutabakat kapsamında ABD Hazine Bakanlığı'nın, Rus dizel yakıtının küresel pazara tedarik edilebilmesi için derhal geçici bir lisans çıkaracağı açıklandı. Alınan yeni karar doğrultusunda ABD yönetimi, Rus menşeli dizel yakıtın satışı, nakliyesi, tahliyesi ve ithalatıyla bağlantılı işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar resmi izin verdi.