https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/irandan-abdye-muzakere-sarti-uranyum-konusunda-geri-adim-yok-1109723120.html
İran'dan ABD'ye müzakere şartı: Uranyum konusunda geri adım yok
İran'dan ABD'ye müzakere şartı: Uranyum konusunda geri adım yok
Sputnik Türkiye
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması için Washington yönetiminin güven tesis edecek... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T08:05+0300
2026-10-21T08:05+0300
2026-10-21T08:05+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
muhsin rızai
i̇ran
washington
abd
i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107452016_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_89b4f2b552bcd1649fc23ead968d4477.png
İran ile ABD arasındaki gerilim, Tahran yönetiminden gelen yeni açıklamayla yeniden gündeme taşındı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington yönetimine müzakerelerin yeniden başlaması için şartlar sundu. Rızai, ABD'nin güven tesis edecek adımlar atmaması halinde hiçbir müzakerenin yapılmayacağını belirterek, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasına kesin bir dille karşı çıktı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rızai, İran'ın nükleer faaliyetleri ve ABD ile yaşanan askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında özellikle uranyum stoklarının geleceği ve diplomatik görüşmelerin yeniden başlaması konularına odaklandı.Rızai'nin sözleri, İran'ın nükleer programı konusunda Washington ile Tahran arasındaki anlaşmazlıkların sürdüğünü ve olası müzakerelerin önünde önemli koşullar bulunduğunu ortaya koydu.İran'dan uranyum açıklaması: Tek bir gramı bile çıkarılmayacakMuhsin Rızai, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceğine ilişkin tartışmalara doğrudan yanıt verdi.İranlı yetkili, ülkesinin bu konudaki tutumunu şu sözlerle açıkladı:"Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak."Bu açıklama, İran'ın nükleer müzakerelerde uranyum stoklarının ülke dışına transfer edilmesine karşı çıktığını gösteriyor.Uranyum stoklarının nerede ve hangi koşullarda tutulacağı, olası bir nükleer anlaşmada ele alınabilecek önemli başlıklar arasında bulunuyor. İran'ın bu konudaki tutumu, gelecekteki diplomatik görüşmelerin kapsamını da etkileyebilir.ABD ile müzakereler için İran'ın şartı ne?İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, Washington yönetimiyle yeniden masaya oturulmasının belirli koşullara bağlı olduğunu vurguladı.Rızai, ABD'nin öncelikle güven oluşturacak somut adımlar atması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır."Böylece Tahran yönetiminin müzakerelerden önce güven artırıcı adımlar beklediği mesajı verildi. Ancak Rızai'nin açıklamasında, Washington'dan talep edilen adımların ve karşılanması istenen şartların ayrıntıları belirtilmedi.İran-ABD geriliminde nükleer anlaşmazlık öne çıkıyorİran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmazlık, iki ülke arasındaki ilişkilerin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor.Tahran yönetimi, nükleer faaliyetlerini barışçıl amaçlarla yürüttüğünü savunurken Washington, İran'ın nükleer programına ilişkin sınırlamalar ve uluslararası denetim mekanizmaları üzerinde duruyor.Zenginleştirilmiş uranyum stokları, bu anlaşmazlığın merkezinde yer alıyor. Stokların miktarı, zenginleştirme seviyesi ve uluslararası denetimi, olası bir diplomatik uzlaşmanın temel unsurları arasında değerlendiriliyor.Rızai'nin açıklaması ise İran'ın uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeye hazır olmadığına işaret ediyor.İran ile ABD yeniden müzakere masasına oturacak mı?Muhsin Rızai'nin açıklamaları, İran'ın Washington ile diplomatik temaslara tamamen kapıyı kapatmadığını ancak görüşmelerin başlamasını belirli ön koşullara bağladığını gösteriyor.Tahran'ın dile getirdiği güven tesis edilmesi talebinin hangi somut adımlarla karşılanabileceği ise henüz netleşmiş değil.Bu nedenle İran-ABD müzakerelerinin yeniden başlayıp başlamayacağı, Washington yönetiminin vereceği karşılık ve tarafların nükleer program konusundaki tutumlarına bağlı olacak.Rızai'nin mesajında iki nokta öne çıkıyor: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmama kararlılığı ve ABD'den güven artırıcı adımlar gelmeden müzakereye başlanmayacağı yönündeki tutumu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fransada-cumartesi-yapilacak-gosteriler-icin-buyuk-capli-polis-konuslandirmasi-sokaga-cikma-1109707175.html
i̇ran
washington
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107452016_209:0:1464:941_1920x0_80_0_0_24ce82a2f31a0c45573769a471719f2f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, muhsin rızai, i̇ran, washington, abd, i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi
abd, muhsin rızai, i̇ran, washington, abd, i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi
İran'dan ABD'ye müzakere şartı: Uranyum konusunda geri adım yok
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması için Washington yönetiminin güven tesis edecek adımlar atması gerektiğini söyledi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmayacağını vurgulayan Rızai, müzakereler için tüm şartlarının karşılanmasını istedi.
İran ile ABD arasındaki gerilim, Tahran yönetiminden gelen yeni açıklamayla yeniden gündeme taşındı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington yönetimine müzakerelerin yeniden başlaması için şartlar sundu. Rızai, ABD'nin güven tesis edecek adımlar atmaması halinde hiçbir müzakerenin yapılmayacağını belirterek, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasına kesin bir dille karşı çıktı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rızai, İran'ın
nükleer faaliyetleri ve ABD
ile yaşanan askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında özellikle uranyum stoklarının geleceği
ve diplomatik görüşmelerin yeniden başlaması
konularına odaklandı.
Rızai'nin sözleri, İran'ın nükleer programı
konusunda Washington
ile Tahran
arasındaki anlaşmazlıkların sürdüğünü ve olası müzakerelerin önünde önemli koşullar bulunduğunu ortaya koydu.
İran'dan uranyum açıklaması: Tek bir gramı bile çıkarılmayacak
Muhsin Rızai
, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının
geleceğine ilişkin tartışmalara doğrudan yanıt verdi.
İranlı yetkili, ülkesinin bu konudaki tutumunu şu sözlerle açıkladı:
"Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak."
Bu açıklama, İran'ın nükleer müzakerelerde uranyum stoklarının ülke dışına transfer edilmesine karşı çıktığını gösteriyor.
Uranyum stoklarının nerede ve hangi koşullarda tutulacağı, olası bir nükleer anlaşmada ele alınabilecek önemli başlıklar arasında bulunuyor. İran'ın bu konudaki tutumu, gelecekteki diplomatik görüşmelerin kapsamını da etkileyebilir.
ABD ile müzakereler için İran'ın şartı ne?
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, Washington yönetimiyle yeniden masaya oturulmasının belirli koşullara bağlı olduğunu vurguladı.
Rızai, ABD'nin öncelikle güven oluşturacak somut adımlar atması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır."
Böylece Tahran yönetiminin müzakerelerden önce güven artırıcı adımlar beklediği mesajı verildi. Ancak Rızai'nin açıklamasında, Washington'dan talep edilen adımların ve karşılanması istenen şartların ayrıntıları belirtilmedi.
İran-ABD geriliminde nükleer anlaşmazlık öne çıkıyor
İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmazlık, iki ülke arasındaki ilişkilerin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor.
Tahran yönetimi, nükleer faaliyetlerini barışçıl amaçlarla yürüttüğünü savunurken Washington, İran'ın nükleer programına ilişkin sınırlamalar ve uluslararası denetim mekanizmaları üzerinde duruyor.
Zenginleştirilmiş uranyum stokları, bu anlaşmazlığın merkezinde yer alıyor. Stokların miktarı, zenginleştirme seviyesi ve uluslararası denetimi, olası bir diplomatik uzlaşmanın temel unsurları arasında değerlendiriliyor.
Rızai'nin açıklaması ise İran'ın uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeye hazır olmadığına işaret ediyor.
İran ile ABD yeniden müzakere masasına oturacak mı?
Muhsin Rızai'nin açıklamaları, İran'ın Washington ile diplomatik temaslara tamamen kapıyı kapatmadığını ancak görüşmelerin başlamasını belirli ön koşullara bağladığını gösteriyor.
Tahran'ın dile getirdiği güven tesis edilmesi talebinin hangi somut adımlarla karşılanabileceği ise henüz netleşmiş değil.
Bu nedenle İran-ABD müzakerelerinin yeniden başlayıp başlamayacağı, Washington yönetiminin vereceği karşılık ve tarafların nükleer program konusundaki tutumlarına bağlı olacak.
Rızai'nin mesajında iki nokta öne çıkıyor: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmama kararlılığı ve ABD'den güven artırıcı adımlar gelmeden müzakereye başlanmayacağı yönündeki tutumu.