https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fransada-cumartesi-yapilacak-gosteriler-icin-buyuk-capli-polis-konuslandirmasi-sokaga-cikma-1109707175.html

Fransa'da cumartesi yapılacak gösteriler için 'büyük çaplı' polis konuşlandırması: Sokağa çıkma yasakları uzatıldı

Fransa'da cumartesi yapılacak gösteriler için 'büyük çaplı' polis konuşlandırması: Sokağa çıkma yasakları uzatıldı

Sputnik Türkiye

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hafta sonu ülke genelinde yaşanan protestolar, yağma ve şiddet olaylarının ardından güvenlik önlemlerinin artırılacağını... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T04:53+0300

2026-10-21T04:53+0300

2026-10-21T04:53+0300

dünya

fransa

paris

emmanuel macron

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/12/1109637199_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5d244769633c0d0d76a4cc2e2e46397.jpg

Lecornu, pazartesi gecesi Paris ve diğer kentlerin bazı bölgelerinde uygulanan "sokağa çıkma yasaklarının gece boyunca olayların önlenmesine yardımcı olduğunu" söyledi. Fransa genelinde gecenin büyük çaplı bir olay yaşanmadan geçtiği bildirildi.Sokağa çıkma yasakları genişletiliyorParis'teki Republique Meydanı ve Chatelet-les-Halles bölgelerinde pazartesi saat 23.00'ten salı saat 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulandı. Lyon'un merkezinde de gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilirken, Nice, Lille ve kuzeydeki bazı kentlerde refakatsiz reşit olmayanların gece dışarı çıkması sınırlandırıldı.Yetkililer, başta Paris ve Lyon olmak üzere çeşitli şehirlerde daha önce uygulamaya konulan kısmi sokağa çıkma yasaklarının süresini bir gün daha uzattı.Bu değerlendirme doğrultusunda kent merkezindeki kısıtlamanın bir gün daha sürdürülmesine karar verildi. Lyon’da 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.Yasak uygulanan kent sayısı 12’ye yükseldiParis, Lyon, Lille ve Nice’in yanı sıra farklı kentlerde de belirli bölgeleri kapsayan güvenlik tedbirleri yürürlüğe konuldu. Alınan son kararlarla birlikte, Fransa genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerin sayısı 12’ye ulaştı.Marsilya'da da kentin bazı bölgelerinde çocuk ve gençlere yönelik gece sokağa çıkma yasaklarının uygulanması planlanıyor.Binlerce kişi gözaltına alındıAdalet Bakanı Gérald Darmanin, hafta sonundaki olaylarda gözaltına alınan yaklaşık 2 bin 500 kişinin sorgulanmak üzere tutulduğunu, 149 kişinin ise yargılanmayı beklediğini açıkladı. Darmanin, 800'den fazla kişinin hızlandırılmış yargılama süreçleri kapsamında hakim karşısına çıkarıldığını belirterek yağma suçlarına karşı ağır cezalar verilmesi çağrısında bulundu.Polisin müdahale yöntemleri tartışılıyorCumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'nin istifa teklifini reddederken, olaylara müdahaledeki planlama ve istihbarat eksikliklerinin şeffaf biçimde incelenmesini istedi. Paris savcılığı da protestolar sırasında hayatını kaybeden bir kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca, yerde hareketsiz yatan bir sokak sağlık görevlisinin polis tarafından defalarca darbedildiğini gösteren görüntüler de incelemeye alındı.Siyasi tartışmalar da büyüyorHükümetin, hafta sonundaki olaylarla bağlantılı olmakla suçladığı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketi, İçişleri Bakanı Nuñez hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Uzmanlar ise şiddet olaylarının gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen'in siyasi konumunu güçlendirebileceğini değerlendiriyor.ABD Başkanı Donald Trump da Fransa'daki olayları göçmenlik politikalarına yönelik eleştirilerini güçlendirmek için kullandı. Trump, Fransa'nın göçmenler tarafından ele geçirildiğini öne sürerek sınırların kapatılması çağrısı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/fransadaki-gosterilerde-cumartesi-gunu-yaklasik-2-bin-400-kisi-gozaltina-alindi-1109653329.html

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, paris, emmanuel macron