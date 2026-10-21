https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fon-sorusturmasinda-yeni-dalga-31-gozalti-karari-1109726948.html

Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 gözaltı kararı

Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Fon soruşturmasında halka açık dört şirket üzerinde yapılan inceleme sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri 26 şüpheliyi... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk)

cumhuriyet başsavcılığı

gözaltı

holding

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı.Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında halka açık dört şirkete ilişkin inceleme yapıldı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) payları mercek altına alındı.İnceleme, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine gerçekleştirildi.Yeni gözaltılar varYapılan inceleme sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir." denildi.Emniyet güçlerinin şüphelileri gözaltına alma çalışması sürüyor.Soruşturmada tutuklu sayısı 84Eylül ayının ortasında hız kazanan fon soruşturmasında bugüne kadar 84 şüpheli tutuklandı, 282 isim hakkında ise adli işlem yapıldı. Fon soruşturmasının şüphelileri arasında bulunan bazı kişilerin ise yurt dışında olduğu belirlendi.Yedi şirkete ait tasfiyesine karar verilen 131 fon ile ilgili incelemeler ise sürüyor. Bu fonlardaki tüm hesap hareketleri inceleniyor. Özellikle son üç ayın verileri mercek altına alındı. Bu hesaplardan kaç kişinin ne kadar parayla çıkış yaptığı sorusu araştırılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/spkden-3-araci-kurumun-faaliyetlerine-gecici-durdurma-karari-1109720062.html

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türkiye, sermaye piyasası kurulu (spk), cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, holding