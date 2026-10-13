https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/bakan-goktastan-yeni-partili-ozlaleye-benim-erisemedigim-bilgilere-onlar-nasil-eristiler-1109497997.html

Bakan Göktaş'tan Yeni Partili Özlale'ye: 'Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?'

Bakan Göktaş'tan Yeni Partili Özlale'ye: 'Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?'

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisine yönelik iddiasına... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T12:13+0300

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türki̇ye

ankara

cumhurbaşkanlığı külliyesi

türkiye

mahinur özdemir göktaş

yeni parti

ümit özlale

tc kimlik numarası

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisine yönelik iddiasına ilişkin "Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?" diye sordu.'Asıl sorulması gereken soru bu'Sosyal medya düzenlemesi: Bazı uygulamalar olmayacakAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan 'ekran kaydırma', 'sürekli başa kaydırma' olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani 'ekran kaydı' yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar." ifadelerini kullandı.Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.15 yaş doğrulanacakÇocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmelikte her şeyin net bir biçimde ortaya konduğunu belirten Göktaş, sosyal medyada yalnızca e-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini söyledi.Göktaş, düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildirerek, "Bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz 'token'lerle giriş yapabilecek. 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan 'ekran kaydırma', 'sürekli başa kaydırma' olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani 'ekran kaydı' yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca 'çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi' ve 'görüldü bilgisinin kapatılması' gibi düzenlemeler getirildi." ifadelerini kullandı.Düzenleme ile 18 yaşına kadar çocukları sosyal medya ortamından korumuş olacaklarını dile getiren Göktaş, yönetmeliğin diğer ülkelere göre daha net olduğunu kaydetti.'Hem hesap açılışında hem kullanım sürecinde doğrulama mekanizması uygulanacak'Türkiye'de e-Devlet gibi güçlü bir sistemin bulunduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:'Çocukların sürekli reklama maruz kalmaması da düzenlememizin bir parçası'Bakan Göktaş, düzenlemede çift taraflı kontrol mekanizmasının olacağını da belirterek, "Diyelim ki çocuk babasının, annesinin hesabıyla giriyor. Sosyal medya platformları da zaman zaman tekrar yönlendirme yapabilecek. Yani bir yandan onlar bir yandan biz kontrol edeceğiz. Burada amacımız, kontrolü maksimum seviyede sağlamak. Sadece sosyal medya platformlarına emanet etmiyoruz, kendimiz kontrol ediyoruz. Veri tamamen e-Devlet üzerinden oluşacak." diye konuştu.1 Kasım'da başlıyorÇocuklarda ekran bağımlılığı oluşturan "sürekli başa kaydırma", "ekran kaydırma" gibi özelliklerin kaldırılmasının, ailelerin talebi olduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

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ankara, cumhurbaşkanlığı külliyesi, türkiye, mahinur özdemir göktaş, yeni parti, ümit özlale, tc kimlik numarası