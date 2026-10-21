https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/bakan-gurlekten-fon-sorusturmasi-aciklamasi-88-supheli-tutuklandi-1109747273.html
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: '88 şüpheli tutuklandı'
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: '88 şüpheli tutuklandı'
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülasyon ve haksız kazançla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.Bakan Gürlek, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın haklarını ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesini önlemek adına yürütülen süreci titizlikle takip ediyor, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması için somut deliller ışığında yürütülen çalışmaları hassasiyetle sürdürüyoruz'' dedi.'Adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz'Bakan Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bakan-gurlek-duyurdu-1-milyar-dolarlik-kripto-dolandiriciligi-suphelisi-istanbulda-yakalandi-1109625615.html
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akın gürlek, mali, tmsf, türkiye, fon, fon soruşturması, adalet, adalet bakanlığı
akın gürlek, mali, tmsf, türkiye, fon, fon soruşturması, adalet, adalet bakanlığı
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: '88 şüpheli tutuklandı'
19:02 21.10.2026 (güncellendi: 19:27 21.10.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 88 şüphelinin tutuklandığını, 26 şüphelinin gözaltına alındığını ve 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülasyon ve haksız kazançla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.
Bakan Gürlek, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın haklarını ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesini önlemek adına yürütülen süreci titizlikle takip ediyor, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması için somut deliller ışığında yürütülen çalışmaları hassasiyetle sürdürüyoruz'' dedi.
'Adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz'
Bakan Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış; 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaların mali boyutuna yönelik önemli tedbirler alınmıştır. 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verilmiştir. Böylece soruşturma konusu mal varlıklarının korunması ve mali hareketlerin denetim altına alınması amaçlanmıştır. TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplara, haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafınca yapılan iade süreçleri devam etmektedir. Bununla birlikte, iade edilen tutarlar ile soruşturma kapsamındaki tespitler Başsavcılıklarımız tarafından yakından takip edilmekte, adli soruşturmalar da bu süreçle eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiçbir vatandaşımızın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.