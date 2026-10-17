https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bakan-gurlek-duyurdu-1-milyar-dolarlik-kripto-dolandiriciligi-suphelisi-istanbulda-yakalandi-1109625615.html

Bakan Gürlek duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Bakan Gürlek duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan bir kişinin İstanbul'da yakalandığını duyurdu. 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T09:47+0300

2026-10-17T09:47+0300

2026-10-17T09:47+0300

türki̇ye

akın gürlek

kripto

dolandırıcılık

kırmızı bülten

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşının Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Bakan Gürlek, "Türkiye sınır aşan suçların ve aranan şüphelilerin sığınağı olmayacaktır" dedi. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL, 6 soğuk cüzdan da ele geçirildi. 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı iddiasıyla aranıyorduSosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları dile getirdi: "Ülkemizin suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir yer hâline gelmemesi, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi. 14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler’in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. 7 milyon ABD doları ele geçirildiBeşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda; 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL, 6 soğuk cüzdan, farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati, 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar, 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı,- 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi. Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemeler devam etmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/adalet-bakani-akin-gurlek-acikladi-2-faili-mechul-cinayet-daha-aydinlatildi-1109442019.html

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akın gürlek, kripto, dolandırıcılık, kırmızı bülten